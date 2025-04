Un dolore che non svanisce mai

La vita di Carolyn Smith, coreografa e presidente di giuria a Ballando con le Stelle, è segnata da un lutto profondo e mai superato. In un’intervista toccante, ha condiviso la sua esperienza di perdita, raccontando di come la morte del fratello, avvenuta quando lei aveva solo dieci anni, abbia influenzato ogni aspetto della sua esistenza. “Da allora il dolore non mi ha mai lasciato”, ha dichiarato, rivelando la cicatrice invisibile che porta nel cuore.

Ricordi che fanno male

Carolyn ricorda il suo fratello con una dolcezza malinconica, descrivendo il legame speciale che avevano. “Era il nostro periodo, io e lui eravamo molto uniti. E poi… è morto due giorni dopo Natale”, ha confessato, lasciando trasparire il peso di un ricordo che non si attenua mai. La sua storia è un esempio di come il dolore possa diventare parte integrante della vita, un compagno silenzioso che accompagna ogni giorno.

La danza come forma di espressione

Nonostante la sofferenza, Carolyn ha trovato nella danza una via di fuga e una forma di espressione. “La danza mi ha aiutato tanto a superare quei momenti difficili”, ha affermato, sottolineando come il movimento le abbia permesso di trasformare il dolore in arte. La sua carriera, che l’ha portata dalla Scozia all’Italia, è il risultato di una resilienza straordinaria, un esempio di come si possa affrontare la vita anche nei momenti più bui.

Affrontare la malattia con coraggio

Oggi, Carolyn si trova a combattere contro una forma aggressiva di tumore al seno, ma nonostante le difficoltà, la sua voce non esprime rancore. “Non penso che il dolore debba andare via. Fa parte di me, come il battito del mio cuore”, ha dichiarato, mostrando una consapevolezza e un’accettazione che ispirano. La sua storia è un invito a riflettere su come affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione.