Dal cuscino per la lettura agli asciugacapelli Dyson, ecco alcuni regali pratici e piacevoli da fare alla moglie.

Scegliere un regalo per la moglie non è sempre semplice. Questa selezione raccoglie oggetti che uniscono comodità quotidiana e un tocco di stile, con prodotti adatti a diverse abitudini e a diversi momenti della giornata.

Comfort in casa e durante la lettura

Chi ama leggere a letto spesso soffre di dolore alla schiena quando si appoggia alla testiera con il solo cuscino abituale. Il cuscino schienale WH, il più venduto della linea, ha una forma a goccia, cioè con un’estremità più spessa dell’altra, che allinea la schiena e offre un sostegno lombare extra. Anche le pantofole in memory foam sono una scelta comoda per rilassarsi in casa e per le commissioni leggere, grazie a una fodera morbida che avvolge il piede.

Per il bagno, il set di asciugamani Cozy Earth comprende due teli da bagno, due asciugamani, due asciugamani per le mani e quattro salviette. La trama intrecciata è morbida e asciuga bene, e secondo la direttrice lifestyle Lindsay Geller i teli non perdono pelucchi, quindi restano sempre come nuovi.

Sport, tempo libero e tecnologia

Per chi si allena, il tappetino Stakt è più spesso dei modelli comuni e si piega invece di arrotolarsi. La fitness contributor Talene Appleton lo consiglia per yoga, pilates e allenamento con resistenze, anche a chi ha le ginocchia delicate. Le cuffie Bose sportive, invece, non entrano nell’orecchio e permettono di sentire l’ambiente circostante mantenendo una buona qualità audio, utili per chi si sposta in bici o si allena all’aperto.

Il Therabody portatile offre terapia a freddo, a caldo o alternata in un dispositivo indossabile delle dimensioni di un palmo, utile per i dolori muscolari e per i crampi mestruali. Le sweatpants a gamba corta e la belt bag Everywhere completano il pacchetto per il tempo libero.

Cura personale e momenti speciali

Il Dyson asciugacapelli, apprezzato dagli editor beauty per asciugature rapide con poco calore, include cinque accessori: diffusore, pettine a denti larghi, accessorio antincrespatura, concentratore e bocchetta ad aria delicata. È un investimento importante, ma un regalo sicuro.

Per un ricordo personale, la cornice in ottone e vetro accoglie una foto con stampa fronte-retro, con la possibilità di aggiungere un’etichetta con l’anno. Il profumo in set con campioni di Gucci e Jo Malone London e un buono per una fragranza, invece, lascia a lei la scelta. Un diamante da laboratorio in collana solitario, infine, è una scelta classica e più accessibile.