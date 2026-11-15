Dalle clip personalizzate ai set di mini shampoo, una selezione di regali pratici e piacevoli da mettere nella calza.

Se la persona che ami passa il tempo tra un libro e i video di BookTok, un segnalibro con monogramma può essere un regalo azzeccato. Esiste in quattro varianti di colore, una per ogni stagione: primavera, estate, autunno e inverno.

Per chi viaggia, ama le escursioni o va ai concerti, un kit idrorepellente con tracolla regolabile si può portare a tracolla oppure in vita. Anche le clip per capelli personalizzate con strass sono un pensiero semplice, che non si compra quasi mai da soli.

Accessori pratici per viaggi e tutti i giorni

Un set di mini shampoo secchi entra facilmente in borsa o nel bagaglio a mano e torna utile nei momenti meno comodi. Una spazzola da viaggio con setole di cinghiale lascia i capelli lisci e lucidi, ha uno specchio integrato e un pulitore rimovibile per eliminare polvere e residui.

Il caricabatterie con quattro cavi integrati ricarica quasi ogni dispositivo, dagli auricolari wireless al telefono. Le pochette per il trucco, disponibili in dieci combinazioni di righe e personalizzabili con un nome, accolgono make up, prodotti per la toletta o piccoli oggetti.

Cura del corpo e del viso

Una candela profumata con note di menta, eucalipto, ambra e salvia è pensata per ricreare l’atmosfera di una spa di lusso. Chi non può regalare un massaggio può puntare su questo oggetto.

Tra i prodotti beauty, il set con un blush tascabile e un tinta labbra alai peptidi della linea rhode è una scelta sicura. Per le mani, il set di igienizzanti spray nei profumi menta, agrumi e lime nasce per erogare una nebulizzazione fine anziché il gel.

Per chi cerca qualcosa di più giocoso, ci sono un mazzo di carte con grafiche ispirate a città e stati, adatto a partite in due o in gruppo, e una stampante portatile Bluetooth che stampa immagini digitali su carta termica.

Piccoli oggetti utili e divertenti

Un organizer per bracciali, orecchini e altri gioielli evita che tutto si aggrovigli, e può avere uno specchio e un’iniziale personalizzata. Le pinzette con punta a ago e punta smussata, in una custodia da borsa, risolvono il problema di non averle mai a portata di mano.

Infine un portachiavi allarme emette una luce stroboscopica e una sirena molto forte. Non è l’oggetto più glamour, ma è sempre utile.

Per chi ama il trucco veloce, la novità di Merit è una versione glitterata degli ombretti in vasetto opachi, da applicare con un solo passaggio e con un risultato sfumato.