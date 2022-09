Al Jean, showrunner de I Simpson, ha confessato che in futuro Lisa potrebbe essere gay. La figlia di Homer ha una “mentalità aperta“, per cui potrebbe tranquillamente avere una relazione omosessuale.

I Simpson: Lisa potrebbe essere gay

Intervistato da Digital Spy, lo showrunner de I Simpson, Al Jean, ha anticipato che Lisa potrebbe essere gay.

Ovviamente, si parla di un futuro non prossimo, visto che la figlia di Homer è destinata a rivivere un ritorno di fiamma con Nelson Muntz. Negli oltre 30 anni di messa in onda, Lisa ha dimostrato di avere una “mentalità aperta“, motivo per cui potrebbe tranquillamente avere una relazione omosessuale.

Le anticipazioni di Al Jean

Lo showrunner de I Simpson ha dichiarato:

“Secondo me, e questa è solo la mia opinione, questa è sicuramente una possibilità per la vita di Lisa. Lei è di mentalità aperta e, sai, è una persona che ama tutto. Perché no dunque?”.

Lisa, quindi, potrebbe essere gay. Al Jean non ha dato una conferma, ma ha comunque lasciato aperta una porta. D’altronde, andando a spulciare vecchi episodi, non è la prima volta che Lisa viene identificata come ‘probabile’ gay.

I Simpson: gli episodi ‘indizio’ sull’omosessualità di Lisa

In alcuni episodi de I Simpson, Lisa è stata accostata alla comunità LGBT+. Nella 23esima stagione del cartone animato, ad esempio, precisamente nell’episodio 9, la figlia di Homer è proiettata nel futuro e appare seduta sul divano mentre stringe la mano a due donne.

In questo caso, si ipotizza una relazione poliamorosa. Nell’episodio 20 della stagione 32, invece, un indovino dice a Lisa che ha il 42% delle possibilità di avere un fidanzato in futuro, ma il 72% dice che potrebbe avere una ragazza. Lisa replica: “Mi piacciono queste probabilità!“.