I Modà e il loro legame con Sanremo

I Modà, la celebre band italiana guidata da Francesco “Kekko” Silvestre, si prepara a tornare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025. Questa sarà la loro quarta partecipazione, un evento che promette di emozionare i fan e gli amanti della musica italiana. La band ha già conquistato il cuore del pubblico in passato, ottenendo risultati straordinari con brani come Arriverà e Se Si Potesse Non Morire. Ora, con il nuovo singolo “Non ti dimentico”, i Modà intendono ripetere il successo e portare un messaggio profondo e toccante.

Il significato di “Non ti dimentico”

Il nuovo brano, come anticipato da Kekko, è una canzone d’amore che affronta il tema della memoria e del coraggio. “Dimenticare è difficile”, afferma il frontman, “ma nella vita arriva un momento in cui si deve avere il coraggio di lasciarsi certe cose alle spalle”. Questo mix di emozioni rende la canzone un inno alla forza interiore, un tema che risuona profondamente con il pubblico femminile, sempre alla ricerca di storie che parlano di resilienza e amore. La melodia potente e il testo evocativo promettono di incantare gli ascoltatori, facendo vibrare le corde del cuore.

Preparativi e aspettative per Sanremo 2025

Il brano sarà presentato ufficialmente durante la settimana del festival, che si svolgerà dal 11 al . I fan possono già seguire gli aggiornamenti e le curiosità sulla preparazione della band attraverso i loro profili social e le anticipazioni rilasciate dalla RAI. La diretta sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di non perdere nemmeno un istante dello show. Inoltre, le esibizioni dei Modà saranno disponibili on-demand, garantendo che nessuno si perda il loro ritorno sul palco dell’Ariston.

Un grande evento in arrivo

Dopo la partecipazione a Sanremo, i Modà hanno in programma un evento speciale allo Stadio San Siro di Milano il 12 giugno, intitolato La Notte Dei Romantici. Questo concerto segnerà il grande ritorno della band nella Scala del rock, a distanza di 11 anni dal loro primo tour negli stadi. I fan possono aspettarsi uno spettacolo indimenticabile, ricco di emozioni e di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.