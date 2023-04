I Misteri di Whitstable Pearl 2: ci sarà la seconda stagione?

Dopo il successo della prima stagione della serie televisiva “I Misteri di Whitstable Pearl“, i fan si domandano se ci sarà o meno una seconda stagione. Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I Misteri di Whitstable Pearl: di cosa parla la serie televisiva

“I Misteri di Whitstable Pearl” è una serie televisiva inglese di genere giallo, creata dal regista norvegese Oystein Karlsen e basata sui romanzi della scrittrice inglese Julie Wassmer che, tra l’altro, è tra i produttori della serie. Ma, di cosa parla questa serie televisiva? Ci troviamo nella cittadina inglese di Whitstable, dove gli omicidi e i crimini sono all’ordine del giorno. La protagonista, Pearl Nolan, è una madre single e ristoratrice, con da sempre una forte passione per l’intrigo, infatti, quando era giovane, aveva frequentato un corso per diventare investigatrice. Col passare del tempo Pearl decide di aprire una agenzia investigativa privata, che gestisce dal ristorante. Un giorno un suo amico pescatore viene trovato morto e lei decide di indagare, facendo così emergere molti aspetti della città dove vive che avrebbe voluto ignorare. Inoltre Pearl si troverà in conflitto con un nuovo poliziotto arrivato in città, il detective Mike McGuire.

I Misteri di Whitstable Pearl: la seconda stagione ci sarà?

Ottime notizie per tutti i fan appassionati delle avventure di Pearl Nolan nella serie televisiva “I Misteri di Whitstable Pearl“. La serie avrà infatti una seconda stagione. Cosa accadrà alla protagonista? Pearl si ritroverà nel bel mezzo di grandi cambiamenti e i casi che dovrà risolvere saranno molto più difficili rispetto a quelli della prima stagione della serie. Tra i casi su cui dovrà indagare abbiamo un potenziale rapimento, un’indagine voyeuristica su un uomo che vive a pochi passi da lei, e un tentato omicidio. Se nella prima stagione Pearl si destreggiava a meraviglia tra il lavoro al ristorante e quello di investigatrice privata, nella seconda stagione la donna darà molta più importanza al suo lavoro di investigatrice, che occuperà quasi tutto il suo tempo. Nella prima stagione Pearl aveva avuto una breve relazione con il detective Mike McGuire. Dopo la rottura i due hanno deciso di rimanere amici, anche se ogni nuovo caso che Pearl accetta sembra sempre sovrapporsi alle indagini di Mike. L’uno cercherà di prevalere sull’altra, ma in realtà ben presto si renderanno conto che quando lavorano insieme formano una squadra davvero imbattibile.

A interpretare Pearl Nolan troviamo sempre l’attrice e comica britannica Kerry Godliman, famosa soprattutto per aver interpretato Hannah nella serie televisiva “Derek“, mentre nel ruolo del detective Mike McGuire c’è sempre l’attore britannico Howard Charles, conosciuto per il ruolo di Porthos du Vallon nella serie televisiva “The Musketters“. La madre di Pearl, Dolly, è interpretata sempre dall’attrice britannica Frances Barber, mentre il figlio, Charlie, è interpretato ancora da Rohan Nedd.

I Misteri di Whitstable Pearl 2: quando esce e dove vedere la seconda stagione della serie

La seconda stagione della serie televisiva “I Misteri di Whitsable Pearl“ è uscita l’11 aprile scorso su Sky ed è visibile anche in streaming, previo abbonamento, su NOW. Anche la seconda stagione sarà composta da 6 episodi.