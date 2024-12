Un Natale da protagonisti

In un periodo dell’anno in cui le famiglie si riuniscono e si scambiano auguri, Harry e Meghan Markle hanno deciso di sorprendere i loro fan con una cartolina di Natale che ha catturato l’attenzione di tutti. La coppia, che ha scelto di vivere lontano dai riflettori della famiglia reale britannica, ha pubblicato un biglietto di auguri che segna un’importante novità: per la prima volta, i loro figli, Archie e Lilibet, sono stati inclusi nell’immagine. Questo gesto ha suscitato grande curiosità e affetto tra i sostenitori dei Sussex, che raramente hanno avuto l’opportunità di vedere i piccoli.

Un’immagine che parla di famiglia

La cartolina mostra una dolce scena familiare: Archie e Lilibet, ritratti di spalle mentre corrono verso i genitori, sono circondati dai loro adorati cagnolini. Lilibet, con il suo vestitino a fiori e i lunghi capelli rossi, appare pronta a tuffarsi tra le braccia di papà Harry, mentre Archie, in jeans, si dirige verso mamma Meghan. Questa scelta di rappresentare i bambini in modo parziale, mantenendo la loro privacy, ha colpito molti, dimostrando quanto la coppia tenga alla riservatezza dei propri figli.

Strategia di comunicazione e marketing

La tempistica della pubblicazione della cartolina non è casuale. Con Kate Middleton e il Principe William momentaneamente lontani dai riflettori, Harry e Meghan hanno saputo ritagliarsi uno spazio tutto loro, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Questa mossa strategica non solo ha messo in ombra le iniziative dei Duchi di Cambridge, ma ha anche dimostrato come la coppia stia abilmente utilizzando i social media per promuovere la propria immagine e i propri progetti. La cartolina è accompagnata da un collage di immagini che ritraggono momenti di tenerezza tra Harry e Meghan, oltre a scatti delle loro attività benefiche, rendendo il messaggio di auguri ancora più personale e coinvolgente.