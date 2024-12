Un evento straordinario tra le vette innevate

La moda non conosce confini e Guess lo dimostra con un evento senza precedenti: la prima sfilata di moda in alta montagna, tenutasi presso il suggestivo Glacier 3000. Questo evento esclusivo ha segnato il lancio della collezione Winter Ski Capsule, una linea pensata per le amanti della neve e dello stile. La scelta della location non è casuale; le vette alpine offrono uno scenario mozzafiato che esalta la bellezza dei capi presentati, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile.

La collezione Winter Ski Capsule

La nuova collezione Fall Winter 2024 di Guess si distingue per il suo design innovativo e funzionale, perfetto per affrontare le sfide dell’inverno. I capi sono realizzati con materiali tecnici di alta qualità, pensati per garantire comfort e stile anche nelle condizioni più estreme. Giacche imbottite, pantaloni termici e accessori trendy sono solo alcune delle proposte che hanno sfilato sulla passerella innevata, catturando l’attenzione di esperti di moda e appassionati.

Un mix di moda e natura

La sfilata non è stata solo un momento di moda, ma anche un’occasione per celebrare la bellezza della natura. Gli organizzatori hanno voluto sottolineare l’importanza della sostenibilità, utilizzando materiali eco-friendly e promuovendo pratiche responsabili. Questo approccio ha reso l’evento ancora più significativo, invitando tutti a riflettere sul nostro impatto sull’ambiente. La combinazione di moda e natura ha creato un’atmosfera magica, dove ogni dettaglio è stato curato con attenzione.