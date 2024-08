A cosa serve la Griffonia, l’integratore del buonumore? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Griffonia: che cos’è

La Griffonia Semplicifolia è una pianta sempreverde che appartiene alla famiglia delle Fabaceae ed è originaria delle regioni tropicali dell’Africa occidentale e centrale. Questa pianta veniva impiegata già nei tempi antichi come rimedio di benessere olistico. Questa pianta è ricca di proprietà e, gli integratori a base di Griffonia, sono per tanto portatori di tanti benefici tanto da essere un vero e proprio toccasana per la nostra salute. All’interno dei semi delle pianta è presente il 5-HTP, ovvero 5-idrossitriptofano, che è un intermedio nella sintesi della serotonina, uno dei maggiori responsabili del benessere, dal buonumore al buon sonno passando per il controllo della fame nervosa e dell’appetito. Ma andiamo adesso a vedere insieme a cosa serve l’integratore a base di Griffonia e quali sono tutti i suoi benefici.

Griffonia: a cosa serve l’integratore del buonumore

La Griffonia è quindi una pianta dalla quale si ricavano gli integratori a base di Griffonia, che sono dei veri e propri toccasana per la nostra salute. Indicato soprattutto per coloro che soffrono di ansia, stress e insonnia, ma anche per coloro che soffrono di abbassamento dell’umore, infatti è considerato un antidepressivo naturale. Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti i benefici dell’integratore a base di Griffonia:

Migliora l’umore : è l’integratore del buonumore, contribuisce infatti a bilanciare i livelli dell’ormone della felicità.

: è l’integratore del buonumore, contribuisce infatti a bilanciare i livelli dell’ormone della felicità. Diminuisce stress e ansia : questo integratore favorisce il rilassamento e il benessere generale, perciò è super indicato per chi è molto stressato.

: questo integratore favorisce il rilassamento e il benessere generale, perciò è super indicato per chi è molto stressato. Migliora la qualità del sonno: è perfetto per chi soffre d’insonnia, poiché c’è un incremento dei livelli della melatonina, l’ormone che regola i cicli del sonno.

è perfetto per chi soffre d’insonnia, poiché c’è un incremento dei livelli della melatonina, l’ormone che regola i cicli del sonno. Controllo dell’appetito: per chi soffre di fame nervosa, questo integratore riduce il senso della fame, quindi è ottimo anche per chi soffre di obesità.

per chi soffre di fame nervosa, questo integratore riduce il senso della fame, quindi è ottimo anche per chi soffre di obesità. Contrasta il mal di testa: infine è anche ottimo contro il mal di testa cronico.

Insomma, i benefici dell’integratore a base di Griffonia sono davvero tantissimi!

La Griffonia, se abbinata a uno stile di vita sano, può davvero apportare numerosi benefici al nostro organismo, oltre al nostro umore. Per favorire il sonno la si può anche abbinare al magnesio o a erbe rilassanti come ad esempio la melissa.

Griffonia: effetti collaterali

Abbiamo appena visto quali sono i numerosi benefici della Griffonia. Se si segue anche uno stile di vita sano, che comprende una sana alimentazione e un’adeguata attività fisica, questa pianta può portare davvero a tanti benefici. Non ci sono particolari controindicazioni nell’assunzione di integratori a base di Griffonia, ma comunque non è adatta ai bambini e ai minori di 18 anni ed è sconsigliata durante la gravidanza e durante l’allattamento. In alcuni casi potrebbero esserci alcuni effetti collaterali, primo fra tutti la nausea. Altri effetti secondari sono diarrea, vomito e flatulenza. Inoltre è possibile l’insorgenza di reazioni allergica in individui sensibili. Il consiglio comunque è sempre di rivolgersi al proprio medico di fiducia se si hanno dei dubbi.