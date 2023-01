Graphic design: un’opzione ideale per i nomadi digitali

Che cosa fa il graphic design? In molti ancora oggi non conosco le potenzialità e le competenze di questa professione che, tra i tanti vantaggi, ha quelle di potervi accedere da qualsiasi luogo purché in possesso di un pc e dei programmi indispensabili per creare manifesti, libri, fogli o anche siti web.

Tante professioni sono cambiate con l’avanzare della tecnologia

La tecnologia e la modernità negli ultimi tempi hanno dato una svolta sotto diversi punti di vista, uno di questi senza dubbio è quello del lavoro. Molte, infatti, sono le attività che prevedono un utilizzo importante del pc, lavori che prediligono contatti in rete, passaggi di informazioni veloci, immediati, contabilità, azzeramento delle distanze, immediatezza. Di conseguenza anche molte professioni sono cambiate, altre hanno avuto uno slancio importante e altre sono nate ex novo. Il graphic design ad esempio fa del pc, della rete e della tecnologia un insieme indispensabile per il proprio lavoro.

Lavorare senza la necessità di una postazione fissa

Una delle particolarità di questa professione, di cui fanno parte i nomadi digitali, della quale ancora oggi si conoscono poco i tratti e le grandi potenzialità, è quella di non dover lavorare per forza da un posto specifico. Avendo a che fare con il computer, fisso o portatile, si potrà accedere a questa professione da qualsiasi luogo. Non è difficile trovare i vari graphic design applicarsi su treni, aerei, in attesa del viaggio, magari nell’ufficio se si è dipendente di qualche azienda: insomma basterà avere il giusto programma installato e si potrà dare il via all’attività.

Una stampante di qualità sarà fondamentale

Non solo, si dovranno avere anche altri strumenti ad alto livello per poter portare a termine un lavoro commissionato o comunque un progetto a cui si dedica tempo e passione. È il caso delle stampanti di migliore qualità, un elemento non certo da sottovalutare. Ma cosa fa nello specifico questo graphic design? Noi che leggiamo questo articolo da un computer, un cellulare o anche un tablet stiamo già certificando il suo lavoro: egli, infatti, crea materiali visivi grazie all’utilizzo di testi, immagini e colori.

In molti ormai lavorano dal proprio pc

Una ‘progettazione grafica’, questa la traduzione in italiano, che può creare anche manifesti di pubblicità, libri, volantini ma anche loghi, insegne e come abbiamo detto anche siti internet. Ecco, quello che noi vediamo è già stato pensato da qualcuno ovviamente non nella maniera semplicistica e affrettata ma, al contrario, efficace che possa colpire l’attenzione di chi andrà e leggere o guardare ciò che è stato creato, stampato, pubblicato. messo in rete. D’altra parte, lavorare con il pc non è più una cosa inusuale basti pensare a quante gente è stata costretta a lavorare da casa a causa del covid e dell’impossibilità di recarsi sul posto di lavoro.

Graphic design, figura chiave per attirare l’attenzione di chi osserva e legge

In proprio o alle dipendenze di uno studio di comunicazione o di progettazione fondamentale è la figura del graphic design, dei nomadi digitali: preparazione, tante idee, professionalità e competenza per “arrivare subito” all’attenzione di chi osserva o legge.