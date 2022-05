Gonne lunghe estive: i trend del 2022

In estate si ha voglia di qualcosa che sia leggero e fresco. A prescindere dall’evento, cosa c’è di meglio da indossare delle gonne lunghe estive che si addicono a ogni occasione. Le tendenze le propongono in tantissimi modelli da abbinare per creare un outfit che sia alla moda ed elegante al tempo stesso.

Gonne lunghe estive

Sono considerate un po’ il capo passepartout della stagione estiva da indossare con qualsiasi cosa, che sia un top o una camicetta. Sono le gonne lunghe estive che si adattano a qualsiasi occasione: formale, informale o anche elegante. Un capo imprescindibile della stagione estiva, comode, leggere e fluttuanti, oltre che versatili.

Sono belle, leggere e ipnotiche al punto che possono indossarle tutte, a prescindere dal fisico. Non hanno rivali e in valigia è sempre bene averne più di un modello per indossarle in ogni occasione e momento.

Un capo passepartout in grado di sorprendere e ammaliare chiunque. Si possono anche abbinare a un crop top per un outfit che sia fresco e sensuale al tempo stesso.

Un capo elegante perfetto da indossare anche la sera per un look raffinato e alla moda. La maggior parte delle volte, le gonne lunghe si adattano molto bene a eventi e occasioni semi-formali, come cocktail party o anche matrimoni e battesimi.

Insomma, la gonna lunga permette di fare sempre bella figura. Sono in tantissimi colori: dalla tinta unita, ma anche in stampe varie per giocare con le tonalità estive.

Per coloro che amano mescolare e abbinare stili diversi, questo capo è davvero la soluzione migliore da indossare in ogni momento e occasione. Una volta che la si indossa, non se ne può più fare a meno. Basta trovare il modello giusto per indossarla, a seconda dell’evento e si è pronti per la serata o giornata.

Gonne lunghe estive: modelli

Sono sicuramente l’indumento che sarò protagonista anche dell’estate 2022. Le tendenze propongono gonne lunghe in tantissimi modelli con stampe o floreali, affusolate oppure sparkling, fluide e sofisticate. Ci sono modelli e tipologie per ognuno, per andare incontro ai bisogni ed esigenze di ogni donna.

Hanno un fascino che non passa mai di moda al punto da sbaragliare le classiche gonne corte. Sono considerate anche dei veri e propri jolly per i tanti abbinamenti che permettono di realizzare. I grandi marchi e stilisti: da Zara a Chloè le propongono in mille varianti e versioni. Le tendenze le propongono in tonalità pastello, molto fresche e leggere.

Si trovano modelli dal taglio diritto a tubino che esaltano e sottolineano il fisico. Sono le assolute protagoniste degli outfit giornalieri o serali. Il modello asimmetrico, per via dell’andamento irregolare, permette di giocare con il look e sdrammatizzare qualsiasi abbigliamento dal momento che possono rivelare o nascondere le gambe, a seconda del modello.

Le gonne a ruota lunghe sono ritornate a essere le protagoniste della stagione estiva. Si possono poi caratterizzare da vari dettagli, quali pizzi, ruches e anche realizzate in tulle e chiffon come simbolo di seduzione, ma anche di eleganza. Le gonne lunghe a pieghe o in stile boho chic sono perfette per un aperitivo in spiaggia.

Gonne lunghe estive Amazon

Per i migliori modelli di gonna, su Amazon si trovano vari sconti e promozioni imperdibili a seconda delle occasioni. Se si clicca sull’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui una classifica con le migliori gonne lunghe per l’estate tra quelle maggiormente proposte dagli utenti del noto e-commerce.

1)Marchio Amazon find. gonna lunga

Una gonna lunga perfetta per la stagione estiva in un materiale quale la viscosa al 100% con chiusura pull-on e fiocco in vita. Presenta uno spacco laterale che mostra le gambe per apparire più sensuali e seducenti. Molto comoda e morbida. Si trova nei colori nero, kaki, stampa multicolore.

2)Orandesign donna gonna a quadri

Un modello di gonna a pieghe con stampa a quadri molto elegante e perfetta da indossare in spiaggia. Morbida, drappeggiata, confortevole e leggera. Una gonna oversize con tasche che si adatta a varie occasioni. Una gonna dal design accattivante. Disponibile fino a 3XL nei colori nero e blu.

3)Asdf gonne lunghe larghe

Un modello in tinta unita casual adatta per feste in spiaggia. Un modello di gonna con elastico in vita e realizzata in chiffon, comoda e alla moda. Molto leggera per sentirsi elegante e sexy. Disponibile nelle tonalità senape, bordeaux e nero.

Alle gonne lunghe estive, anche i migliori modelli di sandali con plateau tra le ultime tendenze di stagione.