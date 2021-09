Per tornare in forma, sono diversi i metodi che si possono usare. Oltre a una buona dieta e a un po’ di moto, si può supportare la propria alimentazione con un integratore che ha tra i suoi ingredienti principali, il glucomannano dalle notevoli proprietà dimagranti.

Vediamo come funziona e le caratteristiche in modo da capire come assumerlo.

FIbra glucomannano

Con questo termine, dal nome alquanto difficile, si fa riferimento a uno zucchero a lunga catena che si estrae dalla pianta di origini asiatiche che prende il nome di lingua del diavolo e si usa molto nella cucina orientale. Ha una struttura ricca di zuccheri semplici, glucosio e mannosio e ha un valore energetico del tutto trascurabile.

Si comporta come fosse una normale fibra alimentare dal momento che il corpo umano non è in grado di produrre i corretti enzimi che sono necessari e fondamentali per la digestione. Consumare glucomannano in modo costante significa apportare i giusti benefici e vantaggi alla salute e all’organismo, in senso generale. Si consiglia soprattutto sottoforma di integratore al punto che è uno dei componenti di Supremo Slim 5 che aiuta a perdere peso.

Noto anche con il nome di glucomannoglicano oppure la gomma di Konjac, è uno zucchero complesso di origine vegetale. Si estrae da questa pianta del konjac che è un tipo di tubero, quindi dal suo fusto che è usato per i tantissimi elementi nutritivi che dona alla pianta e alla sua salute. Ricco di amido e cellulosa, ma il glucomannano è lo zucchero maggiormente abbondante.

Proprio come la cellulosa, è considerato una fibra alimentare. In commercio si trova sottoforma di polvere da sciogliere in acqua e ha un bassissimo valore energetico. Ha soltanto 6 calorie ed ecco il motivo per cui si tende a usarlo spesso nelle diete ipocaloriche. La pianta da cui si estrae ha origini asiatiche ed è molto diffusa anche in Africa e in altre regioni dell’Asia.

Fibra glucomannano: proprietà dimagranti

Assumere questa fibra alimentare in un integratore aiuta in quanto apporta una serie di benefici e di proprietà che sono importanti ai fini della dieta e quindi del dimagrimento. Una fibra alimentare come il glucomannano facilita infatti la motilità e il transito intestinale, mantenendo stabili sia i livelli del colesterolo che dello zucchero nel sangue.

In ambito dietetico è particolarmente efficace dal momento che aumenta il senso di sazietà in modo da non abbuffarsi troppo. Consigliato in diete ipocaloriche perché aiuta a perdere peso rapidamente. Alcuni studi fatti in questo campo hanno dimostrato come il glucomannano, se unito a una dieta sana ed equilibrata e un po’ di moto, possa aiutare a perdere il peso corporeo in tempi rapidi.

Inoltre, modula l’assorbimento di zuccheri e grassi in modo da mantenere stabili i livelli sia del colesterolo che del glucosio nel sangue. Bisogna consumarlo in modo costante e continuo se si vogliono ottenere gli ottimi risultati dal punto di vista dietetico. Combatte il sovrappeso e l’obesità senza andare incontro a effetti collaterali.

Gli esperti consigliano di assumerne dai 2 ai 4 grammi giornalieri per almeno 8 settimane se si vogliono ottenere effetti duraturi. In uno studio effettuato su un campione di soggetti che hanno assunto glucomannano, sembra che questa fibra permetta di ridurre il peso corporeo, la massa grassa, compreso anche il livello di glucosio nel sangue. Controlla la fame nervosa in modo da saziare.

