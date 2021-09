Betulla: utilizzi, proprietà e integratori naturali

Sono diverse le piante in natura, ma forse non tutti lo sanno che molte di queste specie sono utili per diverse ragioni e aiutano ad apportare i giusti benefici e il benessere all’organismo. Una di queste è sicuramente la betulla che è anche componente di un integratore alimentare che aiuta a perdere peso in modo naturale. Vediamo tutte le sue caratteristiche e i benefici.

Pianta betulla

Una pianta il cui nome in gergo è Betula pubescens e appartiene alla famiglia delle Betulacee. La pianta della betulla è particolarmente diffusa sia nelle regioni temperate che fredde dell’emisfero boreale, ma anche in Italia in particolar modo al nord a circa 700 metri d’altitudine. Tende a svilupparsi molto in altezza raggiungendo circa 25 metri. Al suo interno si trova la betulina, una sostanza che la rende di colore bianco perlaceo, candido.

Sono in molti ad apprezzarla anche come pianta decorativa per arredare la casa. Una pianta molto resistente e robusta dal momento che si adatta a qualsiasi tipo di terreno, a patto che sia soleggiato. La corteccia è bianca e nera con un fusto molto slanciato dai rami flessibili che tendono ad abbandonarsi dolcemente al soffio del vento. La betulla è un albero molto delicato e suggestivo.

Si trova soprattutto nelle zone dell’Europa centrale e l’habitat ideale sono le dune costiere, gli avvallamenti umidi o anche i margini delle paludi. Molto presente, per il suo valore ornamentale, anche in giardini e parchi in modo da delimitare i viali alberati. In natura si trovano due tipi di betulla: la bianca e la pelosa che si differenziano in base a cer te caratteristiche.

La betulla bianca ha rami pendenti e la corteccia del colore bianco, mentre la pelosa non ha rami pendenti e tende a crescere soprattutto in zone paludose. si distinguono per le foglie molto grandi la prima tipologia e altre più piccole, per quanto riguarda la seconda.

Pianta betulla: proprietà

Della betulla si usa quasi tutto, a cominciare da corteccia, gemme, linfa e soprattutto le foglie che vengono usate per preparare tisane e decotti che hanno ottime proprietà e benefici. Le foglie sono ricche di tantissimi flavonoidi che hanno effetti diuretici e dimagranti, quindi utili per perdere peso e bruciare le calorie in eccesso. Oltre ai flavonoidi, contiene tantissime altre sostanze e nutrienti, come vitamina C, sale di potassio, oli essenziali.

Le foglie, essendo ricche di flavonoidi, hanno proprietà antinfiammatorie, quindi sono particolarmente indicate per trattare il problema della cistite e delle vie urinarie. Un decotto o un infuso a base di betulla aiuta a combattere numerosi problemi in modo naturale. Molto efficace anche nel trattamento di gotta, dolori articolari e reumatismi dal momento che stimola l’eliminazione degli acidi urici.

Combatte il colesterolo cattivo aumentando il livello di quello buono. Sin dal Medioevo è noto il suo uso, soprattutto per quanto riguarda i calcoli renali. Infine, per dimagrire e tornare in forma, consumare un decotto o tisana a base di betulla ha effetti benefici sul fisico e sulla riduzione della circonferenza del girovita. Considerando la sua azione diuretica, è un valido alleato per chi vuole eliminare i liquidi in eccesso rapidamente.

La ritenzione idrica è una delle cause della cellulite e la betulla è un supporto ottimale in tal senso dal momento che stimola la diuresi eliminando i liquidi in eccesso. Si può consumare la betulla come tisana da berne due o tre tazze al giorno considerando i suoi effetti diuretici e dimagranti, come dimostra anche Supremo Slim 5 che ha al suo interno, proprio questa pianta.

Pianta betulla: miglior integratore

Per poter dimagrire in modo naturale, la betulla ha ottimi benefici e si può verificare la sua ulteriore efficacia dal momento che è parte integrante, insieme ad altri componenti naturali, di un integratore alimentare quale Supremo Slim 5, un prodotto made in Italy. Consigliato da esperti e consumatori proprio per i tanti benefici e vantaggi che apporta riguardo la forma fisica.

Un integratore che si compone di cinque ingredienti, come dice il nome, tutti validi ed efficaci nella lotta contro il peso e i chili di troppo. In una sola formula, cinque componenti per aiutare a dimagrire in modo del tutto naturale. Un integratore che si prende cura della forma fisica di ognuno senza spendere troppo denaro in altri trattamenti estetici.

Supremo Slim 5 funziona molto bene per la dieta in quanto è un drenante di tipo naturale dal momento che drena i liquidi in eccesso e riduce i lipidi che tendono ad assimilarsi. Permette di diminuire l’assimilazione dei carboidrati e degli zuccheri nel sangue. Limita e blocca la fame nervosa, saziando e regolarizza il transito e la motilità intestinale.

Per chi volesse saperne di più (o per ordinarlo), consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli ingredienti all’interno di Supremo Slim 5 sono del tutto naturali e quindi non hanno controindicazioni o effetti collaterali. Sono tutti di prima qualità. Si trovano la betulla, appunto che ha proprietà depurative e diuretiche, la cannella regola il transito intestinale; il guaranà che stimola il metabolismo, oltre ad avere proprietà di tipo tonico-stimolanti; il glucomannano che assorbe i grassi e il gynostemma che riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri.

Basta assumerne una compressa prima dei pasti per ottenere i primi importanti risultati.

Esclusivo e originale, non si ordina nei negozi fisici o e-commerce, ma sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire i dati nel modulo e inviarlo. In offerta al costo di 49€ invece di 82 per una confezione. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o contanti.