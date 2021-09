Cannella: i benefici e le proprietà dimagranti

Spesso in una dieta ipocalorica, invece di usare il sale che risulta essere dannoso, si tende a usare le spezie. Una delle migliori è sicuramente la cannella che è ricca di vari benefici, proprietà, oltre a essere molto usata in vari ambiti e non solo nel mondo culinario. Ecco tutte le sue caratteristiche e quale è il miglior integratore a base di questa spezia.

Spezia cannella

Una spezia che trova largo spazio in vari ambiti. In cucina è molto utile per insaporire i piatti o nelle ricette di dolci e biscotti, magari in occasione del Natale. Inoltre, si possono preparare delle ottime bevande da assaporare con la cannella che vale la pena conoscere assolutamente per via dei benefici e delle tante proprietà che contiene. Prima di capire quali sono le sue proprietà, vediamo di saperne qualcosa in più.

Si tratta di una spezia che ha origine in Asia, come quasi tutte le spezie. In realtà, la cannella ha origine nell’isola di Ceylon che si trova nel subcontinente indiano. Si ottiene dai rami e dalle parti legnose di una pianta che appartiene alla famiglia delle lauracee e ha un sapore inconfondibile che si emana per tutta la casa. Le parti dei rami si fanno essiccare per poi essere pulite, mentre la parte interna è commestibile.

In vendita si trova sia sottoforma di bastoncini che in polvere, quindi la parte essiccata che è stata sottoposta alla macinazione. Si usa sin dall’antico Egitto e oggi è molto usata in ambito culinario per la preparazione di dolci e di tantissime altre ricette. In commercio si trovano due tipi di cannella, la Ceylon appunto e la Cassia. Hanno un aroma pungente e un gusto piccante.

Proprio perché ha un aroma pungente e piccante, è particolarmente indicata nella preparazione di diversi piatti sia dolci che salati. Un ottimo abbinamento è quello di abbinare la cannella con l’uvetta, le mele e i pinoli nella preparazione di un dolce molto buono, quale lo strudel. Inoltre, è possibile aggiungerla alla dieta per aromatizzare yogurt, frutta, ecc.

Spezia cannella proprietà dimagranti

Una spezia, come detto, molto utile in vari settori e non solo in cucina. Proprio per il suo aroma intenso e il sapore forte, fa bene alla salute ed è ricca di tantissimi nutrienti. La cannella contiene tantissimi antiossidanti che permettono di combattere e contrastare lo stress ossidativo e altre patologie che sono associate.

Ha proprietà antinfiammatorie, migliora i livelli della glicemia e della colesterolemia. Aiuta a migliorare l’apparato cardiovascolare riducendo il rischio di avere un ictus o infarto. Inoltre, consumare cannella aiuta nel dimagrimento e nella perdita di peso dal momento che ha proprietà dimagranti. Ha proprietà antisettiche e disinfettanti, quindi molto utile per combattere l’alitosi e anche garantire una migliore igiene orale.

Permette di ridurre i livelli di zucchero nel sangue stimolando la termogenesi, quindi aiuta a favorire l’uso dei depositi di grasso. Migliora il metabolismo basale, per cui si riduce la circonferenza del girovita e il deficit calorico. Permette di perdere peso proprio perché dona un senso di sazietà in modo da evitare di abbuffarsi durante i pasti ed è componente dell’integratore Supremo Slim 5.

Dal momento che la cannella ha ottime proprietà e benefici anche per quanto riguarda il dimagrimento, si potrebbe aggiungerne un pizzico, sempre senza abbondare, nei vari piatti o bevande che si consumano. In questo modo non solo si insaporiscono i piatti, ma si aiuta anche la digestione e fa bene alla salute, soprattutto per coloro che sono in sovrappeso.

Spezia cannella: miglior integratore naturale

Considerando i benefici della cannella in ambito della salute e del dimagrimento, è possibile abbinare un integratore a base di questa spezia. Il migliore è Supremo Slim 5, un integratore che combina 5 principi attivi che aiutano a combattere il peso in eccesso e sciogliere i grassi per un fisico in forma e in salute.

Stimola il dimagrimento, drena, essendo un drenante dalle proprietà naturali proprio grazie ai componenti che vi sono al suo interno. Stimola il processo metabolico liberando ed eliminando i liquidi in eccesso in modo da favorire il dimagrimento in maniera naturale e sana. Un integratore made in Italy che garantisce una perdita di peso costante e duratura nel tempo senza l’effetto yo-yo.

Grazie ai suoi benefici è considerato dagli esperti e dai consumatori il miglior integratore dell’anno. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si chiama in questo modo in quanto contiene al suo interno i seguenti cinque componenti che sono:

Cannella: una spezia che ha tantissime proprietà, attiva la termogenesi, stimola il metabolismo e sazia in modo da non avere un girovita gonfio

una spezia che ha tantissime proprietà, attiva la termogenesi, stimola il metabolismo e sazia in modo da non avere un girovita gonfio Gynostemma: aiuta a perdere peso migliorando il flusso sanguigno

aiuta a perdere peso migliorando il flusso sanguigno Guaranà: un antistress naturale che combatte la ritenzione idrica migliorando anche il sistema cardiovascolare

un antistress naturale che combatte la ritenzione idrica migliorando anche il sistema cardiovascolare Glucomannano: aumenta il senso di sazietà e quindi di abbuffarsi

aumenta il senso di sazietà e quindi di abbuffarsi Betulla: ricca di vari sali minerali e combatte lo stress ossidativo.

Si consiglia di prenderla prima dei pasti in modo da combattere i grassi in eccesso.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali e inviarlo. L’integratore è in promozione al costo di 49€ per una confezione invece di 82 con le spese gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito oppure contanti al corriere alla consegna.