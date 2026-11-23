Per quattro secoli il nome di William Shakespeare regge alcune delle opere più celebri della letteratura. L'intelligenza artificiale ora analizza lo stile dei testi.

Per quattro secoli il nome di William Shakespeare è legato ad alcune delle opere più celebri della letteratura mondiale, ma l’identità del loro autore resta un enigma. L’applicazione dell’intelligenza artificiale all’analisi dei testi offre nuovi strumenti per indagare il caso, senza però chiuderlo definitivamente.

Il dibattito sulla paternità delle opere

Shakespeare morì nel 1616 e lasciò trentasette drammi e centocinquantaquattro sonetti, ma le prove documentali dirette della sua attività di scrittore sono poche: non esistono manoscritti autografi, lettere sul lavoro creativo o diari. Questo silenzio ha alimentato la teoria di Oxford, che attribuisce le opere a Edward de Vere, diciassettesimo conte di Oxford. J. Thomas Looney la elaborò agli inizi del Novecento, proponendola come alternativa «aristocratica» all’attore di Stratford-upon-Avon.

Patrick Cheney, Distinguished Professor of English and Comparative Literature alla Penn State University, considera l’intera controversia «tutta cospirazione». Secondo lui, nessuno studioso di reputazione consolidata dubita che lo Shakespeare di Stratford-upon-Avon abbia scritto le opere a lui attribuite. La teoria di Oxford, pur suggestiva, non trova riscontro nelle fonti primarie.

Stilometria e collaborazioni tra autori

Già nel 1850 James Spedding notò somiglianze stilistiche tra alcuni passaggi di Enrico VIII e opere di John Fletcher, il drammaturgo a cui la compagnia King’s Men si rivolse dopo la morte di Shakespeare. Spedding concluse che i due avessero collaborato. Fletcher aveva idiosincrasie linguistiche riconoscibili: scriveva ye invece di you, ’em invece di them, e tendeva ad aggiungere sillabe in eccesso alle linee del pentametro.

Gli algoritmi di machine learning applicati alla stilometria, cioè allo studio dello stile misurabile dei testi, hanno ripreso questa intuizione con strumenti più potenti. I risultati suggeriscono che Shakespeare scrisse le prime due scene di un’opera, mentre Fletcher compose le quattro scene successive, una divisione che la sola lettura umana faticava a tracciare con certezza. Nella New Oxford Shakespeare i collaboratori risultano presenti in 17 opere su 44, mentre nell’edizione oxfordiana precedente i drammi segnalati come frutto di collaborazione erano 8 su 39.

Il caso di Edward III

Il dramma storico Edward III fu stampato senza il nome dell’autore. Rory Loughnane dell’Università del Kent e Brett Greatley-Hirsch dell’Università di Leeds lo hanno confrontato con le opere di dieci drammaturghi attivi tra la fine degli anni Ottanta e la metà dei Novanta del Cinquecento. In una delle prove, 23 segmenti sono risultati di Shakespeare e 9 di Christopher Marlowe. Al primo spettano le scene in cui il re corteggia invano una contessa sposata, al secondo parte delle battaglie finali, compresa la resa di Calais.

Per Loughnane il ruolo guida di Shakespeare è provato «oltre ogni ragionevole dubbio». Il ricercatore ha aggiunto: «Non erano semplicemente rivali o influenze l’uno per l’altro». La scoperta, secondo lui, permette di vedere il giovane Shakespeare in modo diverso, come un autore che imparava il mestiere scrivendo in squadra e non come il genio solitario tramandato dai posteri.

Shakespeare e Marlowe nacquero a poche settimane di distanza nel 1564, ma il loro sodalizio si interruppe presto. Marlowe morì nel 1593, a 29 anni, dopo una rissa in una locanda.