Un nuovo inizio per la moda a Lugo

Recentemente, la città di Lugo ha accolto un nuovo gioiello nel panorama della moda femminile: Giuliana Fashion. Situato in Via Foro Boario n. 8/3, all’interno del complesso i Diamanti, questo negozio si propone come un punto di riferimento per tutte le donne che cercano capi di abbigliamento di qualità e dal gusto raffinato. La scelta di abiti, maglieria e capispalla è pensata per soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo una vasta gamma di taglie e stili.

La passione di Giuliana Franceschini

Dietro a questo nuovo progetto c’è la determinazione e l’esperienza di Giuliana Franceschini, una figura ben nota nel settore della moda. La sua carriera è iniziata molti anni fa, con la gestione di un negozio in Via Carlo Pisacane, per poi proseguire in Via Baracca a Lugo. La sua esperienza come responsabile vendite ha affinato le sue competenze, permettendole di comprendere a fondo le esigenze delle clienti. Oggi, con un entusiasmo contagioso, Giuliana ha deciso di intraprendere questa nuova avventura, portando con sé un bagaglio di conoscenze e una passione ineguagliabile per la moda.

Un’attenzione particolare alla qualità

Uno dei punti di forza di Giuliana Fashion è senza dubbio la ricerca della qualità. Ogni capo è selezionato con cura, garantendo non solo un’estetica accattivante, ma anche materiali di alta qualità che assicurano comfort e durata nel tempo. Questo approccio attento e scrupoloso si riflette nella soddisfazione delle clienti, che possono trovare abiti che non solo seguono le ultime tendenze, ma che si adattano perfettamente al loro stile personale.

Un augurio di successo

Il team di Confesercenti di Lugo ha voluto esprimere il proprio sostegno a Giuliana in questa nuova avventura, augurandole un grande in bocca al lupo. La comunità locale è entusiasta di avere un nuovo negozio che non solo arricchisce l’offerta commerciale della città, ma che porta anche un tocco di eleganza e raffinatezza. Con la sua visione e il suo impegno, Giuliana è destinata a diventare un nome di riferimento nel mondo della moda femminile a Lugo.