Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 30 agosto. I due ballerini hanno deciso di non mostrare il figlio sui social e, nelle ultime ore, hanno deciso di replicare alle critiche ricevute per questa scelta.

Giulia Pauselli non mostra il figlio sui social

Lo scorso 30 agosto, Giulia Pauselli ha messo al mondo il piccolo Romeo, primo frutto dell’amore che la lega a Marcello Sacchetta. I due ballerini, per annunciare ai fan la nascita del figlio, hanno condiviso su Instagram le foto delle manine e poi si sono goduti i primi giorni in sua compagnia. Quando sono riapparsi sui social, però, sia Giulia che Marcello lo hanno fatto senza mostrare il bambino.

Dettaglio che ha subito catturato l’attenzione dei fan, spingendo qualcuno a criticare la scelta.

La replica di Giulia Pauselli alle critiche

La Pauselli, a distanza di qualche giorno dalla nascita di Romeo, ha voluto spiegare meglio la decisione che ha preso insieme a Marcello. Giulia, tramite Instagram Stories, ha dichiarato:

“Tante persone ci stanno chiedendo il motivo per il quale non mostriamo il bambino. Io penso che non ci sia nessuna fretta. Non vogliamo nasconderlo, semplicemente pensiamo che il mondo sia ancora un posto troppo grande e troppo insidioso per un bambino di soli dodici giorni. Arriverà il momento in cui lo mostreremo e ne saremo fieri”.

Le parole di Giulia fermeranno le critiche?

Per il momento, Giulia e Marcello hanno deciso di non mostrare il figlio sui social. Cosa c’è di sbagliato? Assolutamente nulla, anzi sarebbero da premiare. Eppure, le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero. La replica della Pauselli basterà a mettere fine alla polemica? Molto probabilmente no, anche perché le leggi del mondo social sono chiare: se i due ballerini avessero deciso di mostrare Romeo sui social sarebbero stati comunque attaccati.