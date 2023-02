Sono passati 22 anni dall’ultima volta che Giorgia ha presenziato al Festival di Sanremo e il suo ritorno è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Il brano presentato si intitola “Parole dette male” e sta facendo scalpore sul web.

Allo stesso modo, non è passato inosservato neppure il look molto raffinato sfoggiato dalla cantante, che da sempre si distingue in termini di eleganza.

Sanremo 2023: l’outfit sfoggiato da Giorgia

Il primo outfit sfoggiato sul palco dell’Ariston si è rivelato non sono di classe, ma anche molto grintoso, fresco e graffiante. Infatti, Giorgia ha sfoggiato una blusa smanicata abbinata a un paio di short ricoperti di cristalli a rombo, scintillanti e luminosi.

Ad una prima occhiata il completo due pezzi potrebbe sembrare un vestito corto, ma non lo è. Il colore scelto per l’abito è significativo: parliamo del blu notte e “Blu” è anche il titolo del nuovo album di Giorgia, che uscirà il 17 gennaio 2023. Una scelta quindi tutta celebrativa per la sua musica, ma sicuramente adatta anche al suo incarnato: il blu notte è un colore che le dona senza dubbio.

Il completo corto è stato abbinato a stivali neri stringati (modello gladiator) con tacco alto in velluto, con inclinazioni piuttosto rock.

Come sempre Giorgia ha completato il look con un trucco non troppo pesante e il suo taglio corto sbarazzino, leggermente spettinato, che ormai da tempo la contraddistingue.

Ma chi ha firmato questo bellissimo completo?

Giorgia, Sanremo 2023: brand e costo del suo abito

La blusa e gli short blu brillanti indossati da Giorgia al Festival di Sanremo sono una produzione della casa di moda Dior. L’outfit scelto per lei sarebbe il risultato del confronto dell’artista con la direttrice creativa di Dior, ovvero Maria Grazia Chiuri, e chiaramente della stylist personale di Giorgia, Valentina Davoli.

Per chi se lo stesse chiedendo, dunque, Giorgia si è affidata a Dior per un outfit più che riuscito con cui aprire la prima serata del festival e confermare ai suoi fan che per lei il tempo non sembra davvero passare.

Tuttavia, per chi volesse dettagli maggiori sulla blusa e gli short, purtroppo online non sembrano essere reperibili. Con tutta probabilità l’abbinamento è stato pensato su misura per l’occasione e per la cantante in questione, pertanto sullo shop di Dior non si trova nulla di analogo che ci aiuti a orientarci con il prezzo. Sicuramente, comunque, trattandosi di un capo esclusivo e prodotto per l’occasione, il prezzo come sempre può facilmente superare gli 8 o 10 mila euro.

Nel concreto, la casa di moda Dior ha prezzi per le bluse che si aggirano tra i 1.500 e i 3.000 euro, a seconda ovviamente del taglio e del tessuto utilizzato. Per quanto riguarda gli shop, i prezzi che si trovano online si aggirano attorno ai 1.600 – 1.700 euro. Pertanto la cifra complessiva per la coppia si aggirerebbe già di base sui 5 mila euro. Possiamo senza dubbio immaginare che la personalizzazione e la realizzazione su misura per Giorgia e questo importante evento abbia fatto lievitare la cifra di partenza.