Dopo diversi giorni di voci fittizie, comunicati e anche diverse polemiche, la verità, per il Tg1 della sera, è emersa. Infatti, da lunedì 20 giugno 2022 sarà Giorgia Cardinaletti a debuttare alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale di Rai 1.

La giornalista, scelta dalla direttrice Monica Maggioni, andrà a sostituire il noto volto Francesco Giorgino che, insieme a Emma D’Aquinio e Laura Chimenti, abbandoneranno la rassegna delle 20 per condurre quella delle 13:30.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Il nuovo volto del Tg1 serale delle 20:00 è lei: Giorgia Cardinaletti, giornalista rai e conduttrice televisiva già da diverso tempo.

Nata a Fabriano nelle Marche il 23 aprile 1987, Giorgia Cardinaletti ha dunque 35 anni ed è del segno del Toro.

Della sua infanzia e adolescenza non emergono molte notizie, proprio perché la giornalista è una donna molto riservata e cerca di preservare, da sempre, tutto ciò che riguarda la sua vita privata e la sua famiglia. Una cosa però è venuta fuori: il padre ha un negozio di dischi nella città in cui è nata e lei stessa, durante il periodo natalizio, era solita aiutarlo per facilitare la vendita.

La passione per il giornalismo e per le notizie in generale colpisce Giorgia Cardinaletti sin da molto giovane; un elemento fondamentale per quella che diventerà a tutti gli effetti la sua professione principale.

La formazione scolastica la vede impegnata, post licenza media, nel percorso del Liceo Classico (lo Statale “Francesco Stelluti”) dove conseguirà il diploma. La passione per gli studi classici la porta a continuare il suo percorso di studi, decidendo di iscriversi all’Università degli studi di Perugia, più precisamente alla Facoltà di Lettere – indirizzo storico.

Durante il periodo universitario, Giorgia Cardinaletti si rende effettivamente conto che la strada che vuole intraprendere è quella giornalistica, motivo per il quale, dopo la laurea in Lettere, decide di intraprendere un nuovo percorso e di buttarsi a capofitto nella Scuola di Giornalismo sempre della città di Perugia: la passione, quando c’è, bisogna sempre alimentarla.

La carriera giornalistica di Giorgia Cardinaletti

La carriera di Giorgia Cardinaletti non comincia con il Tg1, anzi.

La giornalista, infatti, è conosciuta per avere partecipato e avere condotto diversi programmi televisivi sportivi assai rinomati. È il 2012 a segnare l’inizio della sua professione: Giorgia Cardinaletti è a tutti gli effetti una giornalista professionista iscritta all’albo. Lo stesso anno la vede debuttare in televisione con Rai News 24 nei panni dell’inviata, ruolo che manterrà anche poco dopo scendendo in campo per andare a intervistare i campioni di Formula 1.

Come si dice “da cosa nasce cosa” e così è stato anche per Giorgia Cardinaletti; reduce dal ruolo di inviata per la Formula 1, diventerà presto la conduttrice di un programma dedicato allo sport in questione, Pole Position, in onda su Rai 1. Successivamente sarà parte del cast della Domenica Sportiva, affiancando il collega Alessandro Antinelli, giornalista e conduttore televisivo.

La conduzione di tale programma la vede impegnata fino al 2019, anno in cui riceverà anche il premio “Telegiornalista dell’anno”.

Oltre a tutto quesTo, Giorgia Cardinaletti si è occupata anche della redazione di Società, sempre del Tg1, ma ha anche condotto il programma Dentro il Festival in onda su RaiPlay durante la settimana del Festival di Sanremo.

Nel 2020 ha condotto Uno Mattina Estate con Alessandro Baracchini.

Un altro importante programma condotto dalla giornalista marchigiana è Via delle storie, in onda in seconda serata su Rai 1. Il programma in questione alto non è che un racconto per immagini della cronaca del nostro paese e di tutti i suoi mutamenti e vuole indagare la società e i suoi usi e costumi.

Altre curiosità su Giorgia Cardinaletti

La giornalista marchigiana sembrerebbe fidanzata da tempo con Francesco Caldarola, autore televisivo e anch’egli giornalista. La forte riservatezza della giornalista, però, non consente di avere aggiornamenti costanti sulla sua vita privata.