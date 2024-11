Esistono alcuni esercizi che sono ottimi per diminuire le rughe del viso. Andiamo adesso a vederli insieme all’interno di questo articolo.

Rughe del viso: perché compaiono?

Le rughe del viso sono le più odiate da noi donne, in particolare quelle naso labiali, ovvero quelle che si formano ai lati della bocca a partire dalla fine del naso. Esse possono essere molto pronunciate non solo in base all’età anagrafica ma anche alla conformazione e alla forma del viso. Il tempo non si può fermare e tutti noi invecchiamo, le rughe ne sono una delle testimonianze più evidenti. Col tempo c’è quindi una naturale perdita della tonicità dei muscoli. Sul mercato sappiamo tutte quanti prodotti anti rughe ci sono e sicuramente aiutano nel prevenire e combattere le rughe ma, molte magari non sanno che si possono ridurre le rughe del viso anche con la cosiddetta facegym, ovvero la ginnastica facciale.

Rughe del viso: a cosa serve la ginnastica facciale?

Come abbiamo appena visto, il tempo non si può fermare così come il processo di invecchiamento che porta inevitabilmente alla comparsa delle rughe. Ci sono però alcuni esercizi mirati che possono aiutare a ridurre le rughe naso labiali. La ginnastica facciale stimola e rinforza i muscoli che, come detto, col tempo perdono tonicità, ma nutre anche il sistema osseo riattivando il sistema circolatorio e quindi migliorando la struttura generale del viso. Insomma, la facegym è davvero utilissima per avere una pelle levigata, sana e con meno rughe! Ma andiamo adesso a vedere insieme qualche esercizio utile.

Rughe del viso: esercizi utili

La ginnastica facciale è quindi ottima per ridurre le rughe del viso. Ma, come si fa? Vediamo adesso insieme alcuni esercizi utili da provare a casa:

Massaggio : ideale utilizzare un pò di olio per eseguire il massaggio sul viso al fine di far scivolare meglio le dita oltre che nutrire la pelle in profondità. Con i polpastrelli bisogna massaggiare la zona delle rughe eseguendo dei piccoli movimenti circolari per 1 o 2 minuti su entrambi i lati. Questo esercizio favorisce il rilassamento dei muscoli e la circolazione.

: ideale utilizzare un pò di olio per eseguire il massaggio sul viso al fine di far scivolare meglio le dita oltre che nutrire la pelle in profondità. Con i polpastrelli bisogna massaggiare la zona delle rughe eseguendo dei piccoli movimenti circolari per 1 o 2 minuti su entrambi i lati. Questo esercizio favorisce il rilassamento dei muscoli e la circolazione. Sorriso: un altro esercizio molto valido è quello del sorriso con resistenza, ovvero si mettono le dita sugli angoli della bocca per poi premere verso il basso e cercare poi di sorridere nonostante la pressione delle dita.

un altro esercizio molto valido è quello del sorriso con resistenza, ovvero si mettono le dita sugli angoli della bocca per poi premere verso il basso e cercare poi di sorridere nonostante la pressione delle dita. Naso: un altro esercizio è mettere gli indici ai lati del naso al fine di tendere la pelle per poi provare a sollevare il labbro superiore al fine di scoprire i denti.

Lo scopo di questi esercizi è quello di stimolare i muscoli creando delle resistenze, in modo che essi debbano lavorare più del solito. Affinché però questi esercizi possano portare dei risultati vanno fatti con costanza e non solo qualche volta nei ritagli di tempo. La costanza è infatti la chiave per riuscire a combattere le tanto odiate rughe del viso. Sui vai social comunque potete trovare tanti tutorial per fare al meglio questi esercizi.