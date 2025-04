Un compleanno speciale a New York

Recentemente, Gigi Hadid ha festeggiato il suo 30° compleanno a New York, e l’evento è stato caratterizzato da un’atmosfera di festa e mistero. La top model è arrivata mano nella mano con l’affascinante attore Bradley Cooper, suscitando immediatamente l’interesse dei media e dei fan. Ma ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato un anello scintillante che Gigi indossava all’anulare, un chiaro indizio che potrebbe suggerire una proposta di matrimonio da parte di Cooper, 50 anni.

Le voci di nozze si intensificano

Negli Stati Uniti, i settimanali di gossip non parlano d’altro. Le speculazioni su un possibile matrimonio tra Gigi e Bradley si sono diffuse rapidamente, alimentate da immagini e video che li ritraggono insieme in atteggiamenti affettuosi. Entrambi hanno alle spalle relazioni significative e sono genitori: Gigi è madre di Khai, nata dalla sua relazione con Zayn Malik, mentre Bradley ha una figlia, Lea, avuta con l’ex modella Irina Shayk. Questi legami familiari rendono la situazione ancora più intrigante, poiché entrambi i protagonisti sembrano pronti a costruire una nuova vita insieme.

Un look casual per una serata indimenticabile

Per il suo compleanno, Gigi ha optato per un look casual ma elegante, indossando pantaloni neri in ecopelle e una canottiera bianca, mentre Bradley ha scelto un outfit altrettanto informale. La serata ha visto la partecipazione di amici e familiari, tra cui la sorella Bella Hadid e la madre Yolanda, creando un’atmosfera di intimità e celebrazione. Tra gli ospiti, anche l’attrice Anne Hathaway e il marito Adam Shulman, che hanno condiviso momenti di gioia e risate. Nonostante le voci di nozze, la coppia ha mantenuto il riserbo, né confermando né smentendo le speculazioni, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.