Con il concludersi dell’estate, la fine dei saldi e l’abbassassi delle temperature, è ora di parlare dei trend per l’autunno-inverno. Scopri insieme a noi quali sono i capi must have da non perdere per essere sempre alla moda in questo autunno 2021.

Must have autunno inverno 2021

Le tendenze per la fall-winter 2021-2022 vedono un guardaroba audace, ma anche nostalgico con una palette cromatica ampia e gioiosa. Quindi amanti del nero, mi sa che vi sentirete delusi, a prevalere sarà il verde prato insieme al viola glicine e il marrone caramello. Torniamo ai pattern geometrici dal sapore retrò che però vengono rivisitati per la contemporaneità ricordando i pixel dello schermo.

La moda da sempre riflette lo spirito del tempo, ed ora la gente non vede l’ora di riscattarsi, di uscire, di tornare a sciare, ballare, sedersi alla scrivania dell’ufficio. Così gli stilisti hanno creato collezioni che rappresentassero questo stato d’animo.

Il desiderio di non avere un coprifuoco viene manifestato con mini abiti tempestati di paillettes, in alternativa tessuti di raso e crêpe de chine in colori brillanti.

D’altronde perché non svelare la silhouette creata durante i duri allenamenti in lockdown? Quindi via libera per i crop top e e le camicie cut-out.

Anche gli accessori non sono da meno, con tacchi vertiginosi per la sera, mentre gli stivali cuissardes e i mules restano una valida alternativa da indossare tutto il giorno. Dalle mini bag, tornano anche le borse dall’ampia capienza, ideali per completare il look se ci si ferma a bere un aperitivo dopo lavoro.

Must have da avere nel guardaroba

Recapitolando, dobbiamo accertarci d’avere capi con le paillettes o ampie frangie, che siano pantaloni, giacche o vestiti è indifferente; tute aderentissime come se fossero una second skin; e spazio agli abiti e tute cut-out oltre ai minidress aderentissimi; altra new entry sono i minidress con colletti bianchi per donare un tocco bon ton.

Come giacche e cappotti avremo bisogno di una pelliccia faux per essere alla moda mantenendo sempre però l’impronta green; un cappotto XXXL, capospalla sartoriali, giubbotti imbottiti e over e bomber in pelle.

Viene aggiunto un terzo pezzo al completo, look totalmente coordinati e colorarti caratterizzeranno questo autunno con anche set in maglia. Restano le gonne midi plissé, le gonne pantalone, i jeans dalla vestibilità ampia e i pantaloni a zampa d’elefante.