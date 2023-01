“Io una persona così a prescindere non la voglio”, sono state queste le parole piene di rabbia che Antonella Fiordelisi ha pronunciato nel corso della puntata del Gf Vip andata in onda lunedì 2 gennaio. I due sono stati chiamati in mistery per chiarire la loro posizione ed è stato a quel punto che il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato una clip nella quale Donnamaria si è lasciato andare a parole particolarmente colorite nei confronti di Antonella.

Gf Vip, è scontro tra Antonella ed Edoardo. Donnamaria: “Balla come un tr***”

Nel breve filmato mostrato in puntata è stato possibile ascoltare espressioni del tipo: “Non mi auguro sta me**a nella vita, sto schifo […] mi auguro molto meglio di lei. Menomale che hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, catarro e dia***a…”.

Si passa poi ad un altro spezzone dove sentiamo un Edoardo Donnamaria che non si è risparmiato quando ha commentato l’avvicinamento di Antonella a Dal Moro prima e a Maestrelli poi: “Si butta addosso ad Andrea, balla come una tr**a, una put***a”.

L’intervento Signorini

A questo punto è intervenuto Signorini: “Oramai siete su due posizioni distanti, ma lasciatemi dire una cosa: al di là dei fumi dell’alcool sentire espressioni come tr…, vomito e quant’altro sono cose tremende ed evitabili. È proprio quel genere di spettacolo che le persone giustamente non vogliono […] anche con due bicchieri di troppo, fatelo a casa vostra”.

Il conduttore ha infine fatto la domanda fatidica: “C’è futuro, si o no?”.

Antonella ha risposto lapidaria: “Lui non mi ama”. Edoardo ha invece precisato: “Fino a che non ammetterà di aver sbagliato qualcosa, per me è impossibile”.