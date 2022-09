L’ultima puntata del GF Vip 7 è stata particolarmente delicata per Sara Manfuso. La donna è finita al centro di diverse dinamiche e si è presa una strigliata anche da Sonia Bruganelli. Attaccata su più fronti, ha minacciato di lasciare la Casa.

Sara Manfuso, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 7, ha dovuto affrontare diverse discussioni. Alfonso Signorini ha mostrato alcuni video, dove è apparsa come una concorrente sleale. La Vippona, almeno questo è quanto visto dai fan, raccoglie le confessioni dei coinquilini, poi sparla a destra e manca di chiunque. Sara, ovviamente, non ha accettato questa descrizione e ha minacciato di lasciare la Casa, accusando la produzione di aver montato male i video.

Ad infastidirla maggiormente è stato il filmato su Ginevra Lamborghini, che vedeva la Manfuso esprimere giudizi poco carini sull’ereditiera.

Nel corso di una pausa pubblicitaria, Sara ammesso:

“No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me”.