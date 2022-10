Caos al GF Vip: Pamela Prati è stata accusata da alcuni concorrenti di rubare il cibo. Sembra che la showgirl sarda faccia scorta di alcuni alimenti per nasconderli nel furgoncino, eletto come sua camera da letto personale.

GF Vip: Pamela Prati accusata di rubare cibo

Pamela Prati è finita al centro del chiacchiericcio tra i concorrenti del GF Vip 7. La showgirl sarda è stata accusata da alcuni Vipponi di rubare il cibo presente in cucina per poi portarlo nel camper, diventata la sua camera da letto fin dall’inizio del reality. In un primo momento, ad accusarla sono state Patrizia Rossetti e Wilma Goich. La regina delle televendite aveva intenzione di parlarne direttamente con Pamela, ma non ha fatto in tempo perché Antonella Fiordelisi ha intercettato la loro discussione.

Confidandosi con Sofia Giaele De Donà ed Edorardo Donnamaria, ha esclamato:

“Questo veramente è uno scoop. Io l’avevo detto che non aveva rispetto per altri. Avevo ragione o no? Sto zitta, che è meglio”.

Antonella Fiordelisi informa Pamela Prati

Dopo averne parlato con Giaele ed Edoardo, Antonella è andata dalla diretta interessata. Ha beccato Pamela in cucina e ha esclamato: “Cosa hai combinato oggi?“.

La Prati è apparsa sorpresa e la Fiordelisi l’ha informata del furto di tonno, delle fette biscottate e dell’olio di riso. L’ex primadonna del Bagaglino ha sgranato gli occhi ed è andata su tutte le furie. Nel frattempo, Patrizia stava parlando della faccenda in giardino:

“L’olio ce l’ha di suo. Lo tiene nascosto. Avendo bisogno dell’olio per cucinare e siamo almeno 3 giorni senza, giustamente Giovanni l’ha visto e l’ha preso un pochino perché altrimenti non si poteva far nulla. Quindi poi gliel’abbiamo detto, aggiungendo che glielo avremmo ricomprato. Ha nicchiato un po’, poi ci ha detto di sì e poi l’ha nascosto di nuovo”.

Pamela Prati affronta i Vipponi che l’hanno accusata

La Prati ha raggiunto Patrizia in giardino e si è infuriata come non mai. Pamela ha sottolineato che l’olio di riso è di sua proprietà, ma non si è tirata indietro quando l’ha dovuto prestare agli altri concorrenti. Per quanto riguarda il tonno, la Vippona ha ammesso di averlo preso perché alcuni coinquilini irrispettosi ne mangiano quattro scatole di seguito e lei si ritrova sempre a bocca asciutta. La discussione si è conclusa con la showgirl sarda che si è rifugiata in confessionale.