Al Grande Fratello Vip non mancano momenti di sarcasmo come quello che ha visto protagonista Antonella Fiordelisi e Cristina Quaranta. Quest’ultima non ha potuto evitare di scoppiare a ridere in faccia alla sua inquilina.

Antonella Fiordelisi e Cristina Quaranta

Nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi ha sostenuto di aver fatto “tanta televisione” e la sua affermazione non ha mancato di sollevare la reazione di Cristina Quaranta, che le è scoppiata a ridere in faccia e l’ha mandata a quel paese. Antonella Fiordelisi è conosciuta soprattutto per aver preso parte a Temptation Island e per essere l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo (a sua volta ex concorrente del programma tv).

La sua carriera è iniziata come pallavolista nella Nazionale Italiana nella sezione Under 20 Spada, mentre oggi è conosciuta soprattutto come modella e influencer. Le sue parole sulla sua carriera non hanno mancato quindi di sollevare giustamente la reazione di Cristina Quaranta, che ovviamente ha divertito anche il pubblico da casa.

La vita privata di Antonella Fiordelisi

Oltre al flirt con Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi è balzata agli onori delle cronache per le presunte liaison con Carlos Corona, con Akash Kumar e con Ignazio Moser.

Alcune di queste non sono mai state confermate dalla diretta interessata.