A differenza di quanto preannunciato nei giorni scorsi sembra che il GF Vip abbia cambiato idea sulla quarantena a cui far sottoporre i concorrenti dopo il voto del 25 settembre.

GF Vip: la quarantena

Nei giorni scorsi era stato preannunciato da Alfonso Signorini che, nonostante il GF Vip sarebbe iniziato il 19 settembre, chiunque tra i concorrenti sarebbe potuto andare a votare il 25 settembre, salvo poi sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena obbligatoria.

A quanto pare la produzione del programma avrebbe cambiato idea sulla quarantena a cui far sottoporre i suoi concorrenti e per questo, dopo il voto, tutti e 23 i vip potranno rientrare nella casa di Cinecittà. Al momento non è dato sapere quali misure adotterà il programma nel caso in cui uno di loro dovesse risultare positivo a Covid-19.

Secondo indiscrezioni il reality show sarebbe stato costretto a prendere in considerazione questa scelta per non “danneggiare” le prime settimane di dinamiche interne alla casa di Cinecittà e per far sì che i concorrenti fossero liberi di andare a votare.

Dal 25 settembre dovrebbero essere ben 23 i concorrenti vip ospiti della casa di Cinecittà e alcuni dei loro nomi restano tuttora top secret (così come voluto dal conduttore Alfonso Signorini).