GF Vip: i nomi di due papabili concorrenti

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip e, secondo indiscrezioni, sarebbero stati scelti ben 2 concorrenti che comporranno il cast del programma.

GF Vip: due nuovi concorrenti

Secondo i rumor in circolazione la macchina dei preparativi per il GF Vip 7 sarebbe all’opera e in queste ore Alfonso Signorini avrebbe deciso di convocare altri due nuovi papabili concorrenti: si tratterebbe dell’attrice Antonella Ferrari e di Luca Di Carlo, conosciuto dal pubblico dell’Isola dei Famosi come amico di Cicciolina.

Nei giorni scorsi sembra che anche la cantante Fiordaliso e Guendalina Canessa siano state convocate per prendere parte alla nuova edizione del programma, e in tanti tra i fan dello show non vedono l’ora di saperne di più.

Gli opinionisti

Tutto tace invece sul fronte degli opinionisti: Katia Ricciarelli ha smentito la notizia della sua partecipazione al programma in questa veste e come lei sono stati smentiti anche Morgan, Asia Argento e Cristiano Malgioglio.

In queste ore Signorini ha confermato che in passato avrebbe proposto a Giulia De Lellis di fare da opinionista al reality show e in tanti si chiedono se il conduttore deciderà di rivolgerle nuovamente questa offerta. Per adesso sulla questione non è dato sapere di più.