Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, Sofia Giaele De Donà ha fatto il suo ingresso in casa. La ragazza, nota per aver partecipato al reality Ti spedisco in convento, si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci.

GF Vip: Giaele contro Gregoraci

Sofia Giaele De Donà è entrata al GF Vip 7 da pochissimo, ma ha già commesso il primo scivolone. Durante il video di presentazione per il reality più spiato d’Italia, si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci. Parlando di sé, la ragazza ha ammesso che è diventata popolare anche perché è finita al centro di un gossip che l’ha accostata a Flavio Briatore. A questo punto, non ha potuto fare a meno di sganciare una frecciatina a Elisabetta.

La frecciatina ad Elisabetta Gregoraci

La Giaele ha tuonato:

“Mi può solo pulire le scarpe“.

Una frase piuttosto presuntuosa, che non è affatto piaciuta ai fan della Gregoraci. Al momento, Elisabetta non ha replicato alla frecciatina e, molto probabilmente, non lo farà.

D’altronde, l’ex signora Briatore ha ben altro a cui pensare e non può perdere tempo con ragazzine in cerca di fama.

Chi è Sofia Giaele De Donà?

La quasi totalità dei fan ignorano chi sia Sofia Giaele De Donà, la stessa che sostiene che la Gregoraci possa solo pulirle le scarpe. Ha partecipato al reality Ti spedisco in convento ed è per questo che è diventata popolare. Anche se giovane, è sposata da anni con un uomo che ha 21 anni più di lei. Per sua stessa ammissione, è stato proprio il marito a presentarla al mondo che conta. La Vippona ha rivelato che il suo matrimonio funziona perché vivono insieme solo 6 mesi all’anno. Per i restanti 6 mesi, Sofia e il coniuge conducono vite separate, scappatelle comprese.