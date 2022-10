GF Vip: Elenoire chiarisce con Nikita

Al GF Vip è arrivato il chiarimento tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. A fare il primo passo è stata quest’ultima e l’altra, strano ma vero, è stata ben contenta di parlare con lei. I fan, però, non credono alle parole della performer.

Nikita Pelizion, che è stata ferita più volte da Elenoire Ferruzzi, ha cercato ancora una volta un chiarimento con lei e questa volta ci è riuscita. Molto probabilmente, la performer è stata sgridata a dovere dal GF Vip e ha accettato il confronto per questo. La modella e influencer triestina ha esordito:

Elenoire ha replicato:

“Su questo hai ragione. Tutto quello che ho detto là l’ho detto per gelosia , non verso di te. Quando mi piace qualcuno divento gelosa e possessiva”.

La Ferruzzi si è giustificata tirando in ballo la sua gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro. Nikita ha ascoltato le sue parole, ma l’ha invitata a parlare in faccia piuttosto che dietro le spalle.

E’ a questo punto che la performer ha detto l’ennesima bugia.

Elenoire ha risposto:

“In puntata ho detto che fai la gatta morta con gli uomini… L’ho detto perché al momento pensavo quello, però poi mi sono resa conto che non è così perché tu lo fai con tutti, nel senso che sei fatta così, non c’è nulla di malizioso”.

A questo punto, Nikita le ha chiesto:

“Come mai nuovamente hai preferito non parlarmi in faccia? Sono venuta a sapere che era una costante parlare male di me”.

La Ferruzzi, dicendo un’immensa bugia, ha replicato:

“È stato solo in quel caso lì perché non avevo nulla da dire in altre occasioni. Non c’entri niente tu. In questi giorni sono stata malissimo e ancora fa male.”