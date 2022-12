Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha perso le staffe contro Attilio Romita. L’ex volto di Forum ha letteralmente demolito il coinquilino.

Attilio Romita, durante l’ultima diretta del GF Vip, ha vissuto momenti pesanti: è stato quasi mollato dalla fidanzata Mimma ed è stato messo spalle al muro per le dichiarazioni ignobili fatte su Sarah Altobello.

Su questo ultimo punto è stato attaccato da quasi tutti i compagni d’avventura, specialmente da Edoardo Donnamaria. Durante una pausa pubblicitaria, l’ex volto di Forum l’ha letteralmente demolito. Ha esordito:

Donnamaria, infuriato come non mai, ha proseguito:

“Si vergognerebbe di lei a portarla dai suoi amici? Ma chi frequenta questo qui? Ma chi sono sti amici? Dai che orrore. Sono davvero schifato. Ste cose non si possono dire. Chi ca**o si crede di essere quello? C’aveva ragione Luca Salatino che lui è così. E come fa Antonino a difenderlo? Purtroppo quando sei stu**do, sei stu***o. Lui è indifendibile adesso ha detto delle robe schifose da vomito. Le sue sono min**ate. Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa: ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah”.