In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto alcune anticipazioni nel corso del daytime, focalizzandosi su alcuni dei concorrenti che creano maggiori tensioni all’interno della Casa.

GF Vip, Alessandro e Sophie: “Dei loro malumori i concorrenti non ne possono più”

Nella serata di lunedì 7 febbraio, dopo una settimana di stop, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In questo contesto, durante il daytime, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto alcune anticipazioni sui principali temiche verranno affrontati in occasione dell’ormai imminente diretta.

In primo luogo, il conduttore si è soffermato su due dei concorrenti più discussi del momento ossia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A questo proposito, Signorini ha rivelato: “Alti e bassi.

Dei loro malumori i concorrenti non ne possono più. Stasera lui riceverà la sorpresa di sua sorella, che non ama molto Sophie”.

Barù: il lutto e il rapporto con Jessica e Delia al GF Vip

Nel corso della nuova puntata del GF Vip, oltre al confronto tra la sorella di Alessandro Basciano, Giorgia, e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, l’attenzione del conduttore del famoso reality Mediaset si concentrerà anche su Barù, recentemente colpito da un drammatico lutto.

In relazione a Barù, poi, Jessica Hailè Selassiè sembra essere invaghita del food blogger sempre di più anche se ha confidato di non esserlo e, al contrario, di non provare assolutamente nulla.

Sulla vicenda, facendo riferimento a Barù, Alfonso Signorini ha assicurato: “Stasera lo metteremo alle strette, obbligandolo a prendere una posizione”.

Il conduttore, poi, ha anche sottolineato che il food blogger ha trascorso la settimana a fare “l’occhio di triglia con DeliaDuran” e ha promesso di scoprire in puntata cosa stia accadendo tra i due coinquilini.

Lulù Selassiè “spiazzata” senza Manuel Bortuzzo

Infine, Alfonso Signorini ha anche affermato che Lulù Selassiè sembra essere “spiazzata dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo e deve cercare il suo centro di gravità permanente”.

Intanto, il conduttore ha enfatizzato come gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia siano sempre più precari: alcune concorrenti, come ad esempio Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, hanno ormai raggiunto il limite della sopportazione e non riescono più a tollerare determinati atteggiamenti.

Infine, secondo le anticipazioni, durante la puntata è attesa un’emozionante sorpresa per Nathalie Caldonazzo che riceverà la visita della figlia Mia.