Ai social Costantino della Gherardesca ha affidato una commovente lettera dedica alla madre, scomparsa a 83 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

Costantino Della Gherardesca: la lettera alla madre

Nella sua casa di Livorno si è spenta a 83 anni Costanza della Gherardesca, madre di Costantino e sua sorella Olimpia.

L’annuncio è stato dato pubblicamente dai due fratelli e in queste ore il celebre volto tv ha affidato ai social una commovente lettera dedicata proprio alla madre scomparsa:

“Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene”, ha scritto Costantino, e ancora: “Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me è stata più generosa e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia di rendere le persone felici.

Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere”. In merito alla sua situazione sentimentale Costantino ha anche affermato:

“Cara mamma, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più “ordinari” sono di nuovo single. Ma ho tanti amici, tra cui il tuo amato Daniel e Federico con cui andavo in slittino”.

Chi era Costanza della Gherardesca

Classe 1939 la mamma di Costantino e di sua sorella Olimpia era stata sposata con Niccolò Gaetani Dell’Aquila Cateani, ma i due avevano divorziato nel 1970. Dall’unione tra i due sono nati i due figli Olimpia e Filippo, mentre in seguito la donna ha avuto suo figlio Costantino dalla relazione con Alvin Verecondi Scortecci (che lo ha riconosciuto 5 anni più tardi quando ormai lui aveva già acquisito il cognome della madre).

Costanza della Gherardesca: i funerali

Le esequie si terranno l’8 febbraio nella chiesa di Bolgheri, in provincia di Livorno. In tanti in queste ore stanno inviando i loro messaggi d’affetto e di cordoglio a Costantino Della Gherardesca, visibilmente provato per la tragica perdita.