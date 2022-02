Dopo aver avuto modo di parlare a lungo con Biagio D’Anelli al GF Vip 6 (a cui è stato concesso di trascorrere un’intera notte nella casa) Miriana Trevisan si è sfogata in confessionale su quanto lei e l’ex concorrente si sarebbero detti.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: la confessione

A quanto pare durante la sua breve permanenza nella casa del GF Vip Biagio D’Anelli avrebbe confessato a Miriana tutto il suo amore e l’avrebbe messa a parte del suo desiderio di un figlio. La sua confessione a proposito del desiderio di una famiglia avrebbe fortemente scosso Miriana che, evidentemente, non si sarebbe aspettata questo: “Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente.

Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso”, ha detto la showgirl in confessionale.

I dubbi su Biagio D’Anelli

Nel frattempo sui social sono sempre di più coloro che hanno inziaito a credere che quello di Biagio possa essere un piano volto solo ad ottenere visibilità. Tra i fan c’è chi si chiede se davvero le poche settimane trascorse da lui nella Casa insieme a Miriana possano bastare a dichiararsi già innamorati come ha fatto Biagio e, soprattutto, se bastino a pensare già a una famiglia. Al momento anche Miriana Trevisan non sembra essere convinta.

Miriana Trevisan: lo sfogo

Dopo che Biagio è uscito Miriana si è sfogata in confessionale, dove ha detto:

“Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. Un bene e oltre il bene il rispetto e tanto affetto. Questa cosa è bella però mi sto spaventando. L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti”.