Biagio D’Anelli ha trascorso una settimana in quarantena per poter rientrare al GF Vip e riabbracciare Miriana Trevisan. Alfonso Signorini gli ha concesso di trascorrere la notte all’interno del reality show.

Miriana Trevisan e Biagio Anelli

La passione tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è alle stelle al GF Vip e i due non vedono l’ora di poter stare di nuovo insieme.

Biagio ha trascorso addirittura 7 giorni in completo isolamento per poter riabbracciare la sua amata e, una volta tornato nel programma, ha sorpreso Miriana alle spalle facendosi trovare nella casa di Cinecittà.

“Sono entrato in questa casa facendo l’errore più grande, quello di trarre conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni”, ha dichiarato Biagio, e ancora: “possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal trentesimo giorno mi ha fregato” (…) “L’amore ha tante sfaccettatura, c’è l’amore libero, ma io sono tradizionalista e voglio solo te”.

L’amore al GF Vip

I due si sono stretti in un caloroso abbraccio e si sono baciati appassionatamente. Vedendo quanto i due avessero voglia di parlare Alfonso Signorini ha concesso a Biagio la possibilità di trascorrere una notte nella casa del reality show e Miriana era fuori di sé dalla gioia. La liaison tra i due – appena sbocciata prima che Biagio lasciasse la Casa – continuerà anche al di fuori del programma?

Biagio D’Anelli non segue Miriana sui social

Biagio D’Anelli ha svelato di recente di aver smesso di seguire i canali social di Miriana Trevisan perché la persona che li controlla avrebbe scritto alcuni messaggi contro di lui. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti tra i fan del programma sperano di saperne presto di più.

“Riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose ‘estremamente importanti’: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo”, ha affermato, e ancora: “Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono“, ha poi concluso.