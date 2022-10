Notte movimentata nella casa del GF Vip. Appena le luci della diretta si sono spente, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno iniziato a flirtare. La scena è stata talmente chiara che alcuni Vipponi, compreso Edoardo Donnamaria, si sono posti qualche domanda.

GF Vip: Antonella si avvicina ad Antonino

“Edo non è proprio il mio prototipo. Esteticamente non è l’uomo che piace a me di solito. A livello fisico non mi fa sangue sono sincera. Mentre uno che mi piace è Antonino. Però con Edo ci parlo benissimo e lui è molto intelligente“, aveva dichiarato Antonella Fiordelisi qualche settimana fa. Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, la Vippona si è avvicinata parecchio a Spinalbese, flirtando apertamente con lui. L’ex schermitrice crede di essere il tipo di donna che può piacere al compagno d’avventura e ha deciso di confidarsi direttamente con lui.

La Fiordelisi, parlando con Antonino in giardino, ha dichiarato:

“Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“.

Interviene Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, resosi conto del flirt in corso tra Antonella e Antonino, è intervenuto. Si è avvicinato alla Fiordelisi, l’ha abbracciata e l’ha portata via.

I due sono rimasti un po’ sul divano, scambiandosi qualche coccola fugace. Ad un certo punto, l’ex schermitrice ha dato la buona notte al Vippone ed è tornata da Spinalbese. L’ha abbracciato e ha ripreso a parlare da dove aveva lasciato:

“Quindi dicevamo, non sono il tuo tipo? Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Dirai qualcosa su di me. Io sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino”.

Antonino non ha risposto in modo chiaro:

“Perché pensi questo? A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?”.

Antonella e Antonino hanno un piano?

Mentre andava in scena il flirt tra Antonella e Antonino, gli altri Vipponi hanno assistito increduli alla scena. Giaele è stata l’unica ad esporsi con Spinalbese:

“Io penso che tu adesso stai cercando di provocarlo e usi Antonella. Sei arrabbiato con lui perché avete litigato e allora fai tutto questo. Stessa cosa fa lei. Era surreale la scena. Anto che ti ripeteva ‘io lo so che ti piaccio, dimmi che ti piaccio, tanto lo so che io ti piaccio’. Poi da dietro è arrivato Edoardo, l’ha portata via e l’ha baciata. Ragazzi chissà cosa pensano da fuori”.

Per mettere fine alla serata, intorno alle 5 del mattino, la Fiordelisi si è infilata nel letto di Antonino.