Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro. La Vippona sostiene di non essere stata capita dal pubblico perché è “troppo vera“.

L’ultimo televoto del GF Vip ha visto trionfare Oriana Marzoli a discapito di Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese.

La bella venezuelana ha trionfato con il 43,5% dei voti, un risultato strabiliante, soprattutto perché era in nomination con i concorrenti che fino a qualche tempo fa erano i preferiti per la vittoria. Appena i riflettori si sono spenti, Antonella si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro: è delusa dal pubblico.

Parlando con il fidanzato Edoardo Donnamaria, Antonella ha esclamato:

“Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta”.

Donnamaria, che è sempre stato più lucido della sua dolce metà, ha replicato: “Forse perché è il contrario, forse è il contrario di quello che dici Antonè“.

Delusa anche da Edoardo, Antonella si è sfogata con Martina Nasoni:

“Stiamo subendo troppe cose qui dentro da tanto tempo. Guarda che c’è il pubblico che non ci ha capite a me e lei. Noi ci siamo rimaste male. Poi in più con quest’aria qui dentro. Le persone vere qui non vengono capite. Io non capisco perché è stata fatta preferita lei. Forse da fuori… […] Ce l’hanno fatta a far cambiare idea al pubblico”.