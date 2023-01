Nel bunker di Cinecittà è scoppiata una lite furibonda tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli e tra le due sono volati stracci.

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli

A quanto pare i rapporti nella casa del GF Vip 7 sono sempre più tesi e infatti nelle ultime ore tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono volati stracci all’interno del reality show.

Tutto sarebbe iniziato da un provocatorio scambio di battute che, ben presto, si sarebbe trasformato in una vera e propria diatriba.

“Sei cafona, migliorati, devi migliorare, puoi farlo. Hai 30 anni. Che figure stai facendo, passi da un ca.. all’altro. Menomale che non sono tutte come lei le donne”, ha tuonato Antonella, e ancora: “Non ti vergogni un pochino? Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini, si fermeranno solo all’estetica, poi scapperanno, come ha già fatto qualcuno”.

In tanti si chiedono se i commenti fatti dalla schermitrice verranno analizzati nel corso della prossima diretta e se lei e Oriana avranno modo di chiarire.

Antonino contro Oriana

Nelle ultime ore Oriana se l’è dovuta vedere anche con Antonino Spinalbese, che ha affermato di non essere disposto ad occuparsi del suo colore dei capelli. Tempo fa l’hair stylist aveva svelato di voler denunciare Oriana per diffamazione e a quanto pare i rapporti tra i due stentano a migliorare.

Ci saranno novità all’interno della casa del reality show? I fan del programma sono impazienti di saperne di più.