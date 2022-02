Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 febbraio si è parlato del triangolo tra Alex, Delia e Soleil… di nuovo. In particolare abbiamo visto la modella venezuelana sciolta e a suo agio, mentre Soleil Sorge si è fin da subito voluta tirare fuori.

Il conduttore del reality Signorini ha invece puntato i fari su un tweet di Alex Belli che ha condiviso una lettera dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Proprio da qui è partito il botta e risposta dell’attore e la modella venezuelana.

Delia Duran su Alex: “La mia decisione è di lasciarlo”

La modella che è stata chiamata nella stanza dei Led. Come già fatto nella puntata precedente, ha ribadito la decisione di voler troncare con il compagno.

Ha tuttavia spiegato che in un secondo tempo potrebbe avere un confronto con Belli: “La mia scelta è questa e se lui dice che il destino ha voluto questo, allora ben venga. Nella mia testa che percentuale c’è di ritornare con Alex? Nella mia testa? È difficile rispondere. Devo affrontarmi con lui, però per il momento ho già la mia risposta e la mia decisione. La mia decisione è di lasciarlo”.

GF Vip, Alex Belli a Delia: “Io sto aspettando il tuo colpo di scena”

Alex Belli ad un certo punto ha provato a tirare fuori un asso nella manica o come lo ha chiamato lui “il colpo di scena”: “Io sto aspettando il tuo colpo di scena, ma è riferito a te, Delia. Non è riferito a Soleil. […] Io accetto le tue decisioni, sai quanto io ti adoro. Sai quanto adoro le montagne russe che mi fai vivere da quando ci conosciamo, l’unica cosa che ti dico è che tu abbia rispetto per quello che noi abbiamo combattuto. […] Sappi che con tutto quello che fai, tu lo stai provando, prende una valenza esponenziale”.

La risposta di Signorini è stata immediata: “Scusa ma hai fatto più tu di Delia, Alex”.