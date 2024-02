Quali sono le cause del lipedema? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Gambe a colonna e cellulite: le cause del lipedema

Molto spesso capita di confondere la cellulite con il lipedema che, in realtà sono due cose diverse. Innanzitutto il lipedema è una patologia che colpisce quasi l’11 % della popolazione, in prevalenza donne. Quando abbiamo le cosiddette gambe a colonna o la pelle a buccia d’arancia, pensiamo subito alla cellulite ma, in realtà potrebbe propria trattarsi di lipedema. Ma in che cosa consiste questa malattia? Si tratta di un accumulo abnorme di tessuto adiposo sottocutaneo, localizzato solamente in alcune parti del corpo, in particolare glutei, fianchi e arti inferiori. A volte può coinvolgere anche le braccia. In questo si differisce dall’obesità, dove l’accumulo di grasso solitamente avviene in modo proporzionato in tutto il corpo. I sintomi di questa patologia sono:

Dolore alla pressione dei tessuti, sia a riposo che in movimento

Pesantezza

Formicolio

Presenza di pelle a buccia d’arancia

Ematomi ed ecchimosi spontanei

Ma, quali sono invece le cause del lipedema? Tra le cause principali ci sono la cattiva alimentazione e l’eccesso di sedentarietà. All’origine del disturbo però c’è solitamente una predisposizione genetica. Nella maggior parte dei casi infatti, chi ne soffre ha la mamma, la nonna o la zia che ne è affetta.

Il lipedema è una malattia progressiva, cornica e invalidante. Le donne sono le più colpite, soprattutto durante la fase della pubertà, della gravidanza e della menopausa. poiché si lega agli squilibri ormonali, soprattutto degli estrogeni.

Come detto in precedenza, a volte si tende a confondere cellulite e lipedema. A differenza della cellulite, il lipedema si diffonde ad esempio su tutta la gamba, che diventa a colonna, creando così una sproporzione rispetto alle altre parti del corpo. Il consiglio comunque è, se si è nel dubbio, di rivolgersi subito al proprio medico curante.

Lipedema: gli stadi della malattia

Come abbiamo appena visto, cellulite e lipedema sono due cose ben diverse. Il lipedema è infatti una malattia progressiva, cronica e invalidante che spesso è di origine genetica. Gli stadi di questa malattia degenerativa sono 3:

La pelle presenta un aspetto alterato e, alla palpazione, si sentono dei noduli sottocutanei tondeggianti e di piccole dimensioni. La pelle presenta delle irregolarità ed è inoltre presente la cosiddetta buccia d’arancia. I noduli diventano più grandi, anche grandi come una mela. La paziente avverte doloro e possono presentarsi anche degli ematomi. La pelle perde elasticità e i noduli diventano ancora più grandi. Sono presenti ecchimosi, inoltre la paziente avverte formicolio e fa fatica a camminare.

A oggi non esiste ancora una cura che faccia sparire il lipedema ma, questa malattia degenerativa, può essere limitata nei sui danni estetici e in quelli funzionali. Se siete nel dubbio rivolgetevi subito al vostro medico, che potrebbe prescrivervi una visita dal dermatologo o dall’angiologo, ovvero gli specialisti competenti in questo campo.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Guanto di crine: usi per esfoliare il corpo

Tuta sauna dimagrante: come essere in forma