L’attore Gabriele Rossi ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha raccontato la sua complessa situazione lavorativa, la sua vita privata e la sua attuale relazione con Gabriel Garko.

Gabriele Rossi: vita professionale, privata e rapporto con Gabriel Garko

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’attore Gabriele Rossi ha deciso di affrontare alcune questioni importanti come le complessità che stanno caratterizzando la sua vita professionale, la storia d’amore iniziata con il cantante di X Factor Licitra e la sua attuale relazione con Gabriel Garko.

A proposito di Gabriel Garko, Gabriele Rossi ha ammesso di essere molto preoccupato per il collega, al quale è legato da una forte amicizia nonostante la fine della loro love story. In particolare, Gabriele Rossi ha spiegati di essere preoccupato perché Garko si trova attualmente ai margini del mondo della recitazione. Una simile situazione si è generata a causa delle vicende private e sentimentali che hanno riguardato l’attore: dalla relazione fake con Adua Del Vesco al coming out.

Gabriele Rossi in ansia per Gabriel Garko: “Devo sentirlo per sapere se sta bene”

In merito all’ex e collega Gabriel Garko, Gabriele Rossi ha dichiarato: “Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia:voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti.

Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”.

L’ultima apparizione di Gabriel Garko in un film per il grande schermo è datata 2017 con Lazart Burning. Nel medesimo anno, l’attore fece anche un cameo nell’ultima stagione de Il bello delle donne.

Infine, Gabriel Garko ha preso parte all’ultima edizione di Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. In questa circostanza, ha fatto riferimento a un progetto teatrale che lo vedrebbe coinvolto in prima persona.

Gabriele Rossi: “La partecipazione al GF Vip ha penalizzato la mia carriera”

La situazione di Gabriel Garko non è molto differente da quella di Gabriele Rossi che, al pari del collega, sta affrontando momenti professionali difficili. L’attore, infatti, ha ammesso che la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip – in occasione del quale si posizionò al secondo posto, subito dopo Alessia Macari – ha terribilmente penalizzato la sua carriera sul piccolo e sul grande schermo.

In merito alla sua esperienza al reality show Mediaset, Gabriele Rossi ha spiegato: “Un attore che fa il GF non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo per amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle”.