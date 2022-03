La giovane e talentuosa Francesca Michielin sta continuando a collezionare traguardi. Dalla sua seconda volta al Festival di Sanremo, questa volta come direttrice d’orchestra per Emma Marrone (la prima in coppia con Fedez, con cui ha conquistato la seconda posizione), alla laurea in canto jazz conseguita con 110 al conservatorio, la cantante è recentemente sbarcata anche su Sky in qualità di intervistatrice.

Ecco allora dove possiamo vederla a partire dal 6 marzo 2022.

“Effetto Terra”, il programma condotto da Francesca Michielin

“Effetto Terra: guida pratica per terresti consapevoli”, è il nuovo programma in onda su Sky Nature e in streaming su Now condotto, come dicevamo, proprio da Francesca Michielin. Si tratta di uno show indirizzato perlopiù ad un pubblico giovane e social (ambiente condiviso dalle stesse personalità intervistate) ma in realtà è rivolto proprio a tutti, o meglio, è rivolto a chiunque desideri cambiare tutte quelle abitudini alla lunga dannose per l’ambiente.

Nel programma infatti, con l’aiuto indispensabile degli esperti e delle esperte del settore, si affrontano tantissimi argomenti legati alla sostenibilità ambientale e i danni provocati dalla tendenza del greenwashing e dalla fast fashion. Allo stesso tempo però, si offrono anche alternative più eco-bio.

La prima ospite del programma

La prima ospite del programma è stata Camilla Mendini, autrice del libro “(Im)perfetto sostenibile” e meglio conosciuta sui social con il nome di Carotilla. Attraverso la sua seguitissima pagina Instagram la “green influencer” parla appunto di sostenibilità ambientale e offre tantissimi spunti di riflessione e consigli su come condurre una vita a minor impatto ambientale possibile. Da dove e come comprare libri usati ai modi per risparmiare energia, da grande appassionata di moda Carotilla utilizza i suoi canali anche per parlare di come vestirsi in modo fashion ma comunque green avvicinandosi per esempio al mondo del vintage e dell’usato.

La Mendini comunque è solo la prima di una lunga serie di ospiti esperte e divulgatrici della tematica dell’ecosostenibilità che hanno deciso di mettere le proprie preziosissime conoscenze a disposizione di chiunque sui social network.

La vita green di Francesca

Anche Francesca Michielin si impegna costantemente a condurre una vita più green. È una grande estimatrice di Greta Thunberg, la giovanissima attivista di origine svedese che ha letteralmente spinto una schiera di giovani e meno giovani ad interessarsi maggiormente alle tematiche ambientali. Ma tornando a Francesca, in occasione di un’intervista ha raccontato di aver adottato alcuni cambiamenti nella sua quotidianità sostituendo per esempio lo spazzolino da denti in plastica con uno in bamboo e i dischetti in cotone usa e getta per struccarsi con quelli lavabili di lino.

A proposito di Sanremo, proprio durante il Festival abbiamo visto quanto alla cantante piaccia giocare con la moda e quanto sembri essere molto attenta anche su questo fronte, prediligendo abiti vintage e di seconda mano. Sempre stando alle sue parole infatti, a Francesca capita molto spesso di attingere anche dal guardaroba della nonna. Per quanto riguarda l’alimentazione invece la Michielin non è vegetariana, ma ha dichiarato comunque di consumare poca carne.