Forum 2022: quando inizia, orario e dove vederlo

Forum 2022 è iniziato lunedì 12 settembre per una nuova edizione tutta da scoprire. Andrà in onda ogni giorno, dalle 11 del mattino, su Canale 5, e sarà ancora una volta condotto da Barbara Palombelli, che è stata confermata al di là delle voci degli ultimi mesi.

Forum 2002: l’appuntamento quotidiano

Le settimane di settembre più movimentate della televisione sono ufficialmente iniziate. L’attesa per i nostri programmi televisivi preferiti è finalmente finita. Le ferie estive sembrano essere già lontane ed è tutto pronto per tornare a seguire i programmi televisivi che accompagnano il pubblico durante la stagione invernale e primaverile. Lunedì 12 settembre è iniziata la nuova edizione di Forum, su Canale 5, dopo il grande successo della scorsa stagione.

Barbara Palombelli è tornata al timone di questa trasmissione molto seguita e molto amata dal pubblico. Dovrà gestire i litigi tra contendenti del tribunale di Forum, il tribunale più famoso della televisione, per diversi mesi. La 38esima edizione sarà sicuramente di grande successo, come quella precedente, e sarà anche ricca di colpi di scena. Questo programma televisivo, solo nella passata stagione, è riuscito a tenere incollati davanti al piccolo schermo una media di 1,5 milioni di telespettatori, con puntate che sono arrivate quasi ai 2 milioni.

Inoltre, ha fatto registrare un record di share pari al 19.7%, confermando ancora una volta il suo successo unico. Il pubblico non si stanca mai di Forum e ama seguire le vicende che vengono raccontate quotidianamente, tra litigi, prese di posizione e discussioni animate in televisione. Lunedì 12 settembre è ufficialmente iniziata la nuova edizione di Forum, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 11, su Canale 5. La trasmissione va in onda subito dopo i saluti di Federica Panicucci, ancora una volta al timone di Mattino 5. Sempre da lunedì 12 settembre, è iniziato anche l’appuntamento con Lo Sportello di Forum, su Rete 4, a partire dalle 14.

Forum, al via la nuova edizione: i volti che ritroveremo nel programma

Forum è arrivato alla sua 38esima edizione con grande successo. Il pubblico ama molto seguire le vicende che vengono raccontate durante le puntate della trasmissione. Durante questa edizione non ci saranno novità e cambiamenti particolare. Ogni puntata i contendenti e i temi trattati riusciranno sicuramente a portare una ventata di leggerezza, ma anche a toccare dei temi di attualità importanti. Come ogni anno riusciranno ad essere un vero e proprio specchio dei problemi che hanno gli italiani a casa. Oltre alla conduttrice, Barbara Palombelli, che ovviamente è stata confermata, il pubblico ritroverà anche i 4 giudici: Melita Cavallo, ex Presidente del Tribunale dei minori di Roma, Francesco Foti, avvocato penalista, Simona Napolitano, avvocato matrimonialista, Bartolo Antoniolli, esperto di diritto societario. Nel corso dell’estate circolavano voci che parlavano di una sostituzione di Barbara Palombelli con Clizia Incorvaia, ma sono state ampiamente smentite in diverse occasioni. La conduttrice è già tornata al lavoro e il pubblico è davvero molto felice di ritrovarla al timone della trasmissione. L’appuntamento è ogni mattina, a partire dalle 11, su Canale 5.