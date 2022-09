Elenoire Ferruzzi contro Bruganelli: spuntano vecchi tweet al vetriolo e Sonia non resta in silenzio.

Elenoire Ferruzzi dovrebbe essere una dei concorrenti del GF Vip 7. E’ per questo motivo che, nelle ultime ore, sono tornati in auge alcuni tweet al vetriolo che aveva riservato a Sonia Bruganelli. Quest’ultima, venuta a conoscenza della cosa, ha replicato a tono.

Ferruzzi contro Bruganelli: spuntano vecchi tweet

Lo scorso anno, Elenoire Ferruzzi ha guardato il GF Vip da casa e si è divertita ad offendere Sonia Bruganelli. Forse, non immaginava che sarebbe diventata una concorrente del reality e che avrebbe ritrovato la signora Bonolis accanto ad Alfonso Signorini. E’ per questo che nelle ultime ore sono tornati in auge i suoi tweet, alcuni dei quali davvero al vetriolo.

Le offese di Ferruzzi a Bruganelli

“Cosa ne pensi di Sonia Bruganelli?“, chiedeva un fan ad Elenoire.

La Ferruzzi, senza peli sulla lingua, replicava:

“Una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone. Insopportabile quella ‘moglie di’. Arrogante, falsa, inutile come il suo porro sul labbro superiore. Ma vai a bruciarlo invece di fare la bon ton Chanel. Sta burina“.

Insulti pesanti, che ha portato avanti per tutta la durata del GF Vip 6. In un altro tweet, lamentadosi dell’uscita dallo studio di Sonia, tuonava:

“Domani mattina appuntamento alle ore 7 per la bruciatura del porro. Se ne era dimenticata e non può fare tardi”.

La reazione di Sonia Bruganelli

Mentre lo scorso anno l’ha ignorata, adesso che Elenoire è una concorrente del GF Vip 7, Sonia non ha potuto tacere. Quando un fan le ha fatto notare i suoi tweet, la Bruganelli ha tuonato:

“Ci divertiremo“.

Molto probabilmente, la signora Bonolis regalerà ai fan momenti trash indimenticabili.