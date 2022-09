GF Vip 7: spuntano le foto della nuova casa

Il GF Vip 7 sta per aprire i battenti: lunedì 19 settembre 2022 andrà in onda la prima puntata. Nel frattempo, Andrea Palazzo, capoprogetto del reality show, ha parlato delle novità di questa edizione, mostrando alcune immagini della nuova casa.

Lunedì 19 settembre 2022 debutterà il GF Vip 7, con Alfonso Signorini al timone per il terzo anno consecutivo. In occasione dell’ultimo appuntamento con CasaChi, la nuova presentatrice Sophie Codegoni ha intervistato Andrea Palazzo, capoprogetto del reality più spiato d’Italia. L’uomo, oltre a parlare delle novità di questa stagione, ha mostrato alcune immagini della nuova casa. Ha dichiarato:

Palazzo ha proseguito entrando nei dettagli della nuova casa del GF Vip 7. Ha dichiarato:

“Cambiano i colori , ma la sostanza resta. Abbiamo optato ancora una volta per i letti matrimoniali , per una ragione precisa. Non è quello che state pensando. La socialità… perché già la scelta del compagno, dell’amico con cui dividere il letto in questione alimenta e provoca qualche dinamica e ci spiega i loro rapporti e ci racconta qualcosa del gruppo. Questa è l’unica ragione per cui abbiamo deciso così”.

Il capoprogetto del reality ha spiegato che quest’anno tornerà anche il pubblico fuori dalla casa.

Parlando delle dinamiche del programma, invece, ha sottolineato com’è cambiato nel corso degli anni.

Palazzo ha ammesso:

“Sono cambiate tante cose. Questo programma nasce come una sorta di esperimento: telecamere piazzate in una casa che raccontavano il mondo delle persone isolate dal mondo esterno. Tutto questo ad un certo punto non è bastato più e abbiamo sentito l’esigenza di far entrare dei pezzi di realtà del mondo esterno nella casa, non parlo solo di lettere e messaggi ma anche ospitate, parenti, sorprese e questo è stato un punto di non ritorno. Ma tutto questo è stato necessario per spiazzare i concorrenti, creare nuove dinamiche di racconto e seguire il sentiment del pubblico”.