Fedez è stato operato a causa di un brutto tumore al pancreas. Nonostante la situazione estremamente delicata, le polemiche sono nate in un lampo. Fortunatamente, almeno per questa volta, la positività ha vinto sul male: i commenti pro Federico Lucia battono quelli degli odiatori seriali.

Fedez: polemiche post intervento

Martedì 22 febbraio Fedez è stato operato a causa di un tumore endocrinologo del pancreas. Si tratta di un cancro raro, che comporta un intervento molto delicato. Federico Lucia non ha spiegato nei dettagli la sua malattia, ma ha aspettato di essere operato per aprirsi con i follower. Nonostante tutto, le polemiche post intervento sono nate in un lampo. In molti, infatti, hanno accusato il rapper di aver usufruito di una corsia preferenziale.

Qualcuno ha calcolato che tra la scoperta della malattia e l’operazione sono passati pochi giorni e non ha atteso neanche un minuto per attaccare i Ferragnez.

La positività, fortunatamente, vince

Leggere messaggi al vetriolo in un momento del genere è davvero avvilente. A prescindere dalla simpatia che Fedez può suscitare, si tratta sempre di un ragazzo giovane che, da un giorno all’altro, si è ritrovato a ricevere una diagnosi di tumore.

Fortunatamente, davanti alle tante polemiche molte persone con un minimo di cervello hanno risposto difendendo Federico. In tanti, inoltre, hanno riportato le proprie esperienze. In Italia, a prescindere dalla popolarità, le persone vengono operate immediatamente quando la malattia lo richiede. Quando si tratta di cancro, infatti, l’intervento non prevede nessuna “corsia preferenziale“. Certo, se si dispone di tanti soldi si possono fare visite specialistiche di un certo tipo, ma non esistono liste di attesa con tempi biblici.

Come sta Fedez?

Tralasciando le sterili polemiche, che non portano mai da nessuna parte, come sta Fedez? L’intervento è andato bene e adesso dovrà rimanere in ospedale ancora qualche giorno prima di essere dimesso. Nel frattempo, il rapper sta attendendo i risultati di tutte le analisi del caso, in modo da sapere come procedere con le cure. I fan, ma anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, perfino Fabrizio Corona che l’ha sempre attaccato, si sono stretti attorno a lui, inondandolo di messaggi carichi di affetto.