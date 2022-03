Fedez è ancora ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e ci vorranno ancora alcuni giorni prima delle dimissioni. Nel frattempo, il rapper può vedere i suoi figli solo in videochiamata: quella con Leone, condivisa su Instagram con una didascalia importante, fa emozionare i fan.

Fedez dopo l’intervento per cancro

Qualche giorno fa, Fedez è stato operato d’urgenza a causa di un tumore endocrino del pancreas. L’intervento è andato bene, ma il rapper deve ancora ricevere le risposte degli esami istologici. “Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). Sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli.

Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene“, ha dichiarato Federico dopo l’operazione.

Fedez: la videochiamata con Leone

In attesa di tornare a casa, Fedez può vedere i figli soltanto in videochiamata. Qualche giorno fa ha mostrato sui social la telefonata con Vittoria, mentre nelle ultime ore ha fatto emozionare i fan con Leone.

Il rapper e il primogenito si scambiano baci, il primo da un letto d’ospedale e il secondo dal lettino di casa. Entrambi sono felici, ma vorrebbero potersi stringere dal vivo e trascorrere del tempo insieme. Padre e figlio, infatti, non sono mai stati lontani così tanto. Fedez, a didascalia del breve video, ha scritto:

“Tornare a casa sarà tornare a vivere“.

Quando torna a casa Fedez?

Com’è normale che sia, Fedez non vede l’ora di tornare a casa. Vuole stringere Leone e Vittoria, che rappresentano la sua ragione di vita. Purtroppo dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di riabbracciare i figli. Al momento, non sappiamo quando verrà dimesso, ma è probabile che ciò non avverrà prima del 10 aprile.