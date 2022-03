Fedez è ancora ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e l’unico modo che ha per vedere i figli è la videochiamata. Il rapper, tramite una serie di Instagram Stories, ha mostrato ai fan alcuni momenti della telefonata con Leone e Vittoria.

Fedez in ospedale: la videochiamata con i figli

Dopo l’intervento per la rimozione del tumore al pancreas, Fedez è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Molto probabilmente, passeranno ancora diversi giorni prima di ottenere le dimissioni. Nel frattempo, Federico Lucia può contare sulla presenza della moglie Chiara Ferragni, al suo fianco per gran parte della giornata. L’imprenditrice si allontana dal suo capezzale per poche ore al giorno, giusto il tempo per stare un po’ con i figli Leone e Vittoria.

Fedez, invece, non può ricevere le loro visite, ma può vederli solo in videochiamata. E’ proprio uno di questi momenti che il rapper ha condiviso su Instagram.

Fan emozionati per le Stories di Fedez

Nelle Stories postate da Fedez, si vede la piccola Vittoria che, in videochiamata, manda tanti baci al suo papà. “Quanto mi manchi“, ha scritto Federico a didascalia del breve filmato. Leone ha da poco compiuto 4 anni, mentre Vitto ha solo 1 anno.

Il rapper è abituato a vivere h24 con i pargoli ed è normale che avverta la loro mancanza, soprattutto in questo periodo così difficile. Fortunatamente, Chiara riesce ad essere presente e cerca di rimpire suo marito di attenzioni. Non solo, nelle ultime ore, la Ferragni ha portato in ospedale anche un peluche di Leone, regalato al papà per farlo sentire meno solo.

Il regalo dei bambini ricoverati in pediatria

Non solo da parte dei figli, Fedez ha ricevuto un regalo speciale anche dai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del San Raffaele. Si tratta di un cartellone con tutti i loro nomi e con la scritta “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto… Disumano!“.