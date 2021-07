Federico Rasa è il fidanzato di Floriana ed entrambi hanno partecipato a Temptation Island 2021. Originario di Palermo, il ragazzo sembra avere le idee molto chiare. Cosa sappiamo sul suo conto?

Federico Rasa: chi è?

Classe 1987, Federico Rasa è nato a Palermo.

Il suo nome ha catturato l’attenzione del grande pubblico per la partecipazione a Temptation Island 2021 in coppia con la fidanzata Floriana. Non appartenendo al mondo dello spettacolo, le informazioni sul suo conto sono davvero scarse. Sappiamo che vive nella sua città di origine, ma non conosciamo la sua professione.

Prima di imbarcarsi nel viaggio nei sentimenti, Federico e Floriana avevano un profilo Facebook di coppia. Lo stesso, però, è stato disattivato in vista della partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Federico Rasa, chi è: la storia d’amore con Floriana

La storia d’amore tra Federico Rasa e Floriana è nata nel 2019. All’inizio tutto sembrava perfetto, poi sono arrivati i primi problemi. Lui non è più convinto di provare un grande sentimento nei suoi confronti e lei si sente trascurata.

“All’inizio andava tutto bene, dopo un po’ ha iniziato a smettere di corteggiarmi e a darmi anche un po’ per scontata“, ha dichiarato Floriana nel video di presentazione per il programma di Maria De Filippi.

Federico Rasa, chi è: la partecipazione a Temptation

E’ stata proprio la 21enne a chiamare la redazione di Temptation Island 2021. Floriana ha chiesto di mettere alla prova la sua relazione perché non è più convinta di avere al suo fianco un uomo davvero innamorato di lei. Non a caso, la ragazza si chiede se il suo fidanzato stia con lei per passione o per abitudine. Federico, piuttosto che rassicurarla, ha dichiarato:

“Quando ho delle certezze, non faccio più quello che facevo prima. Dico ‘Oramai è mia, quindi non me la leva più nessuno… Affronto questa esperienza mettendomi in gioco al 100%, quello che succede succede”.

Rasa, quindi, ha accettato più che volentieri di partecipare al programma delle tentazioni. Non solo, dopo i primissimi giorni di permanenza all’Is Morus Relais, è entrato in confidenza con le single e ha ammesso che non è più certo di essere innamorato della sua fidanzata. Tutto qui? Ovvio che no. Federico ha rivelato che Floriana gli ha chiesto più volte di avere un figlio, ma lui non la vede più come la madre dei suoi pargoli. Dulcis in fundo, sottolinea che Floriana è una ragazza che si trascura e che si presenta sciatta anche nei momenti di intimità. La ragazza, ovviamente, è finita in lacrime e ha avuto la conferma che cercava: il suo uomo non la ama più.

La coppia riuscirà a lasciare Temptation Island 2021 mano nella mano? Sembra improbabile, ma Filippo Bisciglia farà il possibile per aiutarli a fare chiarezza nella loro storia d’amore. Magari, il conduttore riuscirà anche a fare aprire gli occhi a Floriana, visto che Federico ha già dichiarato di non essere stato “bravo” nel corso di questi 2 anni di relazione.