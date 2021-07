Alessio Tanoni è il fidanzato di Natascia Zagata ed entrambi hanno partecipato a Temptation Island 2021. Marchigiano di origine e operaio di professione, cos’altro sappiamo sul suo conto?

Alessio Tanoni: chi è?

Classe 1996, Alessio Tanoni è nato a Recanati, in provincia di Macerata.

Il suo nome ha catturato l’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island 2021 con la fidanzata Natascia Zagato. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, non abbiamo molte informazioni sul suo conto.

Sappiamo che è un operaio e che, dal 2020, ha lasciato la sua città per andare a convivere a Potenza Picena, sempre in provincia di Marcerata, con la fidanzata Natascia. In passato ha svolto diversi lavori, tra cui cameriere e barman.

Alessio Tanoni, chi è: la storia d’amore con Natascia

La storia d’amore tra Alessio Tanoni e Natascia Zagato è sbocciata a metà del 2018. Stando a quanto si coglie dal web, il primo incontro tra i due è avvenuto all’interno della parrucchieria della madre di lui, che si trova a Macerata. Il ragazzo è più grande della sua dolce metà di ben 6 anni e sembra che sia stata proprio questa differenza a creare i primi dissapori. Stando a quanto raccontato da Natascia nel video di presentazione per Temptation Island, Alessio la critica continuamente, tirando in ballo il suo passato.

la Zagato non ha fornito molti dettagli in merito, per cui non sappiamo quali siano i maggiori rimproveri del fidanzato.

Alessio Tanoni, chi è: la partecipazione a Temptation

E’ stata Natascia a chiamare la redazione del programma delle tentazioni. La giovane ha chiesto aiuto agli autori di Maria De Filippi per cercare di fare chiarezza nella sua storia d’amore.

“All’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa“, ha dichiarato la Zagato nel video di presentazione per Temptation Island 2021.

Tanoni, dal canto suo, ha ammesso che nella relazione con Natascia avverte diverse mancanze. Ha rivelato:

“Mi rendo conto che lei non sta lottando più nella relazione, ha perso le speranze e non si rende conto di quanto mi trascuri nelle circostanze”.

Alessio e Natascia riusciranno ad uscire indenni dal viaggio nei sentimenti? Per ora non possiamo saperlo, ma siamo certi che Filippo Bisciglia farà di tutto per aiutarli a capire se la loro relazione può avere un futuro o meno. Tanoni è molto innamorato della sua dolce metà, ma la sente distante e crede che lei non stia facendo più nulla per la coppia. A prima impressione, i due protagonisti di Temptation Island 2021 sembrano molto affiatati, ma negli anni abbiamo imparato che il programma della Queen Mary può sempre riservare delle brutte sorprese. Per sapere qualcosa in più in merito ad Alessio e Natascia non possiamo fare altro che attendere la loro uscita dall’Is Morus Relais.